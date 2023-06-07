خاص: تعرّف على التهديدات التي تواجهها البحرية الإسرائيلية في قطاع غزة

مراسلنا عمر ربيع يطلعنا على عمل السرية العسكرية البحرية 916 في القيادة الجنوبية

بالقرب من أمواج البحر العاتية تتخذ السرية تسعة واحد ستة، في القيادة الجنوبية للبحرية الإسرائيلية، داخل قاعدة أشدود البحرية، مقرًا لها.

وقال المقدم روعي غاردوش قائد السرية:" هناك منطقة يُسمح بها صيد الأسماك. نحن معنيون بأي يسترزق الغزيون منها، ولكننا لا نريد منهم ان يشكّلوا خطرًا علينا، لذلك، أقمنا منطقة عازلة. ويجب أن نكون أقوياء على الحدود".

مهمة السرية عند تأسيسها، كان الحماية الساحلية لإسرائيل، من شمال نتانيا وحتى الحدود المصرية جنوبًا، وإجراء دوريات بحرية روتينية، لإبقاء فوّهات الرشاشات مُشرعة، حتى في أوقات السلم.

أبحرت السرية، وتطوّرت مهامها، فأصبحت أيضًا، توفر الحماية للطريق البحري، المؤدي إلى ميناء أشدود، لحراسة سفن تجارية تُبحر فيه، وتحمل على متنها حاويات البضائع المستوردة، إلى إسرائيل، كما يقوم هذا الزورق.

وتابع النقيب حسام فرهود قائد سفينة في السرية:" نعيشُ على متنِ السفينةِ فترةً طويلةً جدًا سويًا، السفينةُ تُشكّلُ لنا بيتًا. نحنُ هنا من مختلفِ الطوائفِ والأديان. ونهدفُ الى الحفاظِ على أمنِ الحدود، على أكملِ وجه".

في التسعينيات، وُسِّعَتْ مهامُ السرية، لتُصبحَ وحدةً حربيةً متعددةَ الأغراض، تدورُ في البحرِ كما عقاربُ الساعة، وفي أعماقِ الساحل، ولا من شكٍ، أن معظمَ مواردَها، موجّهةٌ، إلى قطاع غزة.

"أقوياءُ على الحدود"

وأضاف غاردوش قائد السرية:" البحرُ في الواقعِ نفقُ تهريبٍ كامل، لا يوجدُ سياجٌ في البحر. وبالتالي، فإن التحدي الذي نواجههُ كمقاتلين، هوَ من ناحية، السماحُ بالصيدِ في المنطقةِ المسموحِ بها، وأن نكونَ إنسانيين َوأخلاقيين، ومن ناحيةٍ أخرى، أن نكونَ أقوياءُ جدًا على الحدود".

السرية، تُجري أعمالَ ردعٍ هجومية، ومهامَ خاصةٍ في الساحلِ والبحر، وتشاركُ قوّاتُها بشكلٍ فاعل، في النشاطاتِ العملاتية، لإحباطِ أنشطةِ فصائلِ غزة، لا سيما، تهريبُ الأسلحة، لمراكمةِ القوة.

هنا على سبيل المثال، أحبطت السرية عملية تهريب أسلحة إلى قطاع غزة، على متن زوق.

السريةُ تشاركُ في العملياتِ العسكريةِ الإسرائيليةِ في القطاع، وآخرُها الدرعُ والسهم، وتلعبُ دورًا محوريًا ومركزيًا، في جهودِ الأمنِ الإسرائيلي، لإحباطِ التهديدِ البحري، الناشئُ منَ القطاعِ نهارًا وليلًا، حتى أنها حازتْ، على وسامِ الشجاعة.

وفي الوقت الذي تكثر فيه الأنظار، نحو الحدود البحرية الشمالية الإسرائيلية مع لبنان، يؤكد الجيش الإسرائيلي، أن التهديدات الكامنة الحدود البحرية الجنوبية مع غزة عديدة، وان اختبأت، تحت زرقة المياه.