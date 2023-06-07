مسؤول أمريكي رفيع لـ i24NEWS: نأمل مشاركة الفلسطينيين في منتدى النقب

"نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن اندماج المنطقة سيجعلها أكثر أمنا وازدهارا وهدوءا. هذا جيد للولايات المتحدة، وهذا جيد لإسرائيل، وهذا جيد للجميع في المنطقة".

أجرى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أندرو ميللر مقابلة مع i24NEWS في مؤتمر جيروزاليم بوست الذي عقد في نيويورك، حول آفاق السلام وسط عدم الاستقرار المتزايد في الضفة الغربية، والمزيد من التهديدات في المنطقة.

بدأ المبعوث الأمريكي "العمل عن كثب مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمتابعة إجراءات لخفض التصعيد"، وأشار إلى الموارد الكبيرة الموضوعة في اتفاقيات إبراهيم.

قال ميلر لـ i24NEWS: الأمور تسير على قدم وساق تحضيرا لمنتدى النقب. نأمل في عقد القمة الوزارية المقبلة في المستقبل القريب جدًا لتعزيز العلاقات بين الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل منذ زمن، والدول الأحدث، بالإضافة إلى كونه فرصة إضافية لجلب المزيد من الدول إلى دائرة السلام.

وفي حديثه عن أهمية اتفاقيات التطبيع في المنطقة، قال الدبلوماسي المكلف بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية: "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن اندماج المنطقة سيجعلها أكثر أمنا وازدهارا وهدوءا. هذا جيد للولايات المتحدة، وهذا جيد لإسرائيل، وهذا جيد للجميع في المنطقة.

وأشار ميللر إلى أهمية منتدى النقب وأن أحد أهدافه كان "يهدف إلى شمل الفلسطينيين". وأضاف أن "جميع المشاركين في منتدى النقب في حزيران/ يونيو الماضي وافقوا على توجيه دعوة للفلسطينيين. لسوء الحظ، الفلسطينيون لم يشاركوا".

نعتقد أنها فرصة للفلسطينيين لتحقيق المصالح القريبة والعزيزة على شعبهم. بشكل عام، نعتقد أن التقدم في العلاقات بين إسرائيل والدول الأخرى يمكن أن يكون له تأثير مباشر وملموس على الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلاً: "لقد كنا واضحين جدًا مع الفلسطينيين بأنهم مرحب بهم للمشاركة. يتفق جميع المشاركين في منتدى النقب على وجوب تلك المشاركة، ونحن مستمرون في إجراء محادثات معهم حول أهمية المشاركة".

واختتم حديثه قائلاً: "نعتقد في الأساس، أنه على الفلسطينيين اغتنام هذه الفرصة للمشاركة".