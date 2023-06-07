أجرى ناصر بوريطة وتساحي هنغبي مباحثات بمقر وزراة الخارجية بالرباط، همت تعزيز التعاون بين البلدين.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، بالرباط، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وأجريا مباحثات بمقر وزراة الخارجية بالرباط، همت تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي السياق وصل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، إلى المغرب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بمنصبه تلبية لدعوة وجهها له رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

وكان أمير أوحانا قد قال إن “وأردف: “التاريخ يتشكل أمام أعيننا وهو يزف بشرى تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين والتقارب بين الشعبين وتوسيع دائرة السلام” وتابع"حلم صنع السلام مع الدول الإسلامية محفور في قلوبنا منذ الأبد ولا أجدر من المملكة المغربية بين هذه البلدان العديدة أن تكون هي الأولى التي دعت رئيس السلطة التشريعية لدولة إسرائيل، والذي صادف أيضا أنه أول يهودي مغربي يتبوأ هذا المنصب، لإجراء زيارة رسمية إلى مجلس نوابها”.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد عين في 27 سبتمبر/ايلول من عام 2022، تساحي هنغبي البالغ من العمر 65 عامًا، رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ليحل بذلك محل إيال هولاتا.

وسبق لتساحي هنغبي، أن ترأس عدة وزارات على مدى العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك الصحة والعدل والأمن الداخلي، كما شغل منصب الوزير المسؤول عن الإشراف على أجهزة المخابرات الموساد والشاباك، ووكالة الطاقة الذرية والعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة.