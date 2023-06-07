"مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصا التطورات في الأراضي الفلسطينية واليمن والسودان وسورية وغيرها والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب"

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أمام وزراء مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن"الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعًا"، في خضمّ تغيّرات سريعة لمشهد التحالفات في الشرق الأوسط بدأ مع التقارب الأخير بين السعودية وإيران.

جتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء في الرياض، مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لـ"مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصا التطورات في الأراضي الفلسطينية واليمن والسودان وسورية وغيرها والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

على أن يترأس بلينكن، غدا الخميس، بالاشتراك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش".

ووفق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فإن "الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة، ويمثل فرصة لرسم موقف مشترك بالمنطقة في العلاقة مع واشنطن، وتحديد شكل التأثير الإيجابي الأميركي في المنطقة عبر الشراكة مع دول المجلس".

ويستند الاجتماع المشترك إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن مسارات التعاون المشترك لمخرجات القمة الخليجية ــ الأميركية في كامب ديفيد في مايو/ أيار 2015، بحضور الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وزعماء دول مجلس التعاون.

وكانت مجموعة العمل الخليجية ــ الأميركية المنبثقة من اتفاق الشراكة الأميركية ــ الخليجية، قد عقدت اجتماعات في الرياض، في فبراير/ شباط المنصرم، حيث أكدت المجموعة المشتركة الخاصة بإيران في اجتماعها، وفق بيان سابق لمجلس التعاون الخليجي، "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودول المجلس، والعزم المشترك للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

وكان أنتوني بلينكن قد وصل إلى جدّة مساء الثلاثاء. واجتمع مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وناقشا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية في محادثات "منفتحة وصريحة"وعلى وجه الخصوص "إمكانية التطبيع مع إسرائيل".