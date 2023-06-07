اعتقال شرطي فلسطيني خطط لاغتيال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية

تعتبر الشرطة دغان شخصية مهددة على أعلى مستوى، نظرا لصدور تهديدات بقتله من قبل أكثر من فصيل فلسطيني.

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية قبل بضعة أيام في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شرطيا فلسطينيا يدعى علاء خالد قطو بشبهة تخطيطه لاغتيال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان.

وأفاد الجيش باندلاع اشتباكات أثناء محاولة اعتقال قطو حيث أطلق مسلحون النار باتجاه المركبات العسكرية وألقوا باتجاهها عبوات ناسفة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد لاحقت قوات الأمن الشرطي المطلوب منذ أربعة أشهر بغية اعتقاله. قبل بضعة أشهر، داهمت قوات الأمن منزل عائلة قطو، لكنه تمكن من الفرار، واختبأ لاحقًا في أريحا - ومن هناك انتقل إلى طولكرم.

بعد اعتقاله، تم إحضار الشرطي الفلسطيني للاستجواب واعترف بأنه كان يخطط لاغتيال دغان فضلا عن نيته تنفيذ عمليات إطلاق نار أخرى.

وقال دغان بعد اعتقال الشرطي الفلسطيني، "أشكر قوات الأمن والجيش الإسرائيلي والمظليين والشين بيت ولواء منشيه". وأضاف: "أنا شخصياً لست مختلفاً عن أي مواطن. من يريد إيذائي، هو يريد أن يؤذي جميع مواطني دولة إسرائيل وفي كل مكان في جميع أنحاء البلاد".

تعتبر الشرطة دغان شخصية مهددة على أعلى مستوى، نظرا لصدور تهديدات بقتله من قبل أكثر من فصيل فلسطيني. وقررت الشرطة نتيجة لذلك تعيين حارس مرافق له، فضلا عن تأمين منزله بإحكام، وإجراء دوريات كل صباح حول منزله من قبل خبراء المتفجرات.

وسبق أن دعت في السابق مجموعة عرين الأسود وحركة حماس لقتل دغان.

وقالت صحيفة معريف الجمعة: إن منظمة قوات الجليل "الذئاب المنفردة" المنحدرة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، هددت باغتيال دغان عبر مقطع فيديو، بثته من خلال شبكات التواصل الفلسطينية. وجاء في مقطع فيديو التهديد الذي نشره التنظيم: "أقسم أنك ستموت كالخنازير.. موتك قريب". كما أظهر الفيديو صورة لداغان على خلفية مسدس صوب رأسه.

وبحسب قدس برس فقد أطلق فلسطينيون في آذار /مارس الماضي النار تجاه دغان أثناء تجوله في مستوطنة "متسبيه يوسيف" المقامة على جبل جرزيم في نابلس.