مسؤول في الجيش الإسرائيلي: بالرغم من إعادة الذخيرة المسروقة مرارة الفشل لاذعة

"لقد أعدنا كل الذخائر بمجرد القبض عليهم، لكننا غير راضين عن ذلك وننظر إلى الأمر كما لو أنها بقيت مسروقة. نتوقع من أنفسنا أن نحارب تلك المحاولات بحيث تبقى صفرا".

نجحت القوات الأمنية في الوصول إلى مرتكبي السطو على قاعدة تسيئليم التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد خلال أربع وعشرين ساعة لكن مرارة الفشل تبقى لاذعة، وفق ما قال مسؤول كبير في الجيش اليوم الأربعاء، تعقيبا على السرقة الكبيرة التي وقعت الثلاثاء، مفيدا أن الجيش فشل في امتحان حراسة قواعده، وفق النشر في واينت، الأربعاء.

ووصف المتحدث العسكري العملية بأنها تسلل جنائي تحت جنح الظلام إلى مخزن للمركز القومي للتدريبات في اليابسة. وأضاف أن المشتبه بهم قطعوا العديد من الأسيجة واجتازوا عدة عوائق، حتى وصلوا إلى المستودع حيث سرقوا 25 صندوق ذخيرة يحتوي على رصاصات من نوع 5.56 على عدة كروات ثم فروا بالغنيمة.

وتابع المسؤول: "لقد أعدنا كل الذخائر بمجرد القبض عليهم، لكننا غير راضين عن ذلك وننظر إلى الأمر كما لو أنها بقيت مسروقة. تتكرر هذه العمليات بصورة مقلقة وفي بعضها نحن نفشل وهذا أمر غير مقبول علينا لأن هذه الذخيرة ينتهي بها المطاف بين أيدي الإرهابيين والمجرمين. نتوقع من أنفسنا أن نحارب تلك المحاولات بحيث تبقى صفرا".

واشار المسؤول إلى مكمن الصعوبة في حماية القواعد العسكرية من مثل هذه العمليات، إذ يقول أنه فضلا عن المساحة الشاسعة التي تضم مناطق تدريب القوات البرية التي تقدر بـ 700 ألف دونم، فإن معظم السرقات والاستفزازات وزراعة المخدرات تتم في مناطق التدريب المخصصة للرصاص الحي. لهذا السبب تم تشكيل فرقة تحقيق بالشرطة قامت بالفعل باعتقال العشرات من المشتبه بهم خلال العام ونصف العام الماضي وتوجيه التهم إليهم".

وأشار إلى أن الجيش أنشأ أيضا سرية احتياط تقوم في نهاية كل أسبوع بتحديد وتدمير بؤر المخدرات في مناطق التدريب بإطلاق النار في تسيئليم. وقال: "نهاية الأسبوع الماضي، تم تدمير 30 بؤرة مخدرات من هذا القبيل وقبل حوالي أسبوعين 40 بؤرة. ومع ذلك فهنالك زيادة في حجم السرقات من مناطق إطلاق النار في تسيئيليم .

وأشار المتحدث إلى أن الشاباك لديه العديد من المزايا النسبية عندما يدخل الصورة، دون أن يلغي قدرات الشرطة. كما أفاد بأن يجري العمل على تعزيز الثقة بين المؤسسة الإسرائيلية والمجتمع البدوي، وتعزيز الهوية الإسرائيلية لا سيما في بلدة بير هداج التي تم فيها إنشاء مدرسة إعدادية لما قبل الخدمة العسكرية، فضلا عن إجراء محادثات في المدارس ومع وجهاء القرية.

يُشار إلى أن الشاباك اعتقل الليلة الماضية، في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، اثنين من سكان بدو القرى غير المعترف بها، يشتبه في اقتحامهما القاعدة العسكرية وتنفيذ أكبر عملية سرقة من نوعها من قاعدة عسكرية. وما زالت عناصر الشاباك تحقق مع الاثنين لمعرفة ما إذا كانت هناك محاولة لبيع الذخيرة لجهات فلسطينية.