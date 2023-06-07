الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقرر تحصين مركبات الجيب بعد زيادة في استخدام العبوات الناسفة

إزاء تكرار تلك العمليات التي تعرض أفراد الجيش الإسرائيلي للخطر في الأشهر الأخيرة، ولا سيما وحدات النخبة فقد تقرر اتخاذ الإجراء لتحصين الجزء السفلي من المركبات

قرر الجيش الإسرائيلي تأمين الحماية للأجزاء الداخلية لسيارات الجيب الخاصة بوحدات النخبة التي تعمل في عمق الضفة الغربية وذلك بعد زيادة واضحة في حالات وضع العبوات الناسفة على المحاور التي تتحرك فوقها القوات، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.

ويضيف الموقع أنه إزاء تكرار تلك العمليات التي عرضت أفراد الجيش الإسرائيلي للخطر في الأشهر الأخيرة، ولا سيما وحدات النخبة فقد تقرر اتخاذ الإجراء لتحصين الجزء السفلي من المركبات. وتشتد الحاجة الى تلك الخطوة أمام طبيعة تفعيل تلك العبوات عن بعد وحشوها بمتفجرات عالية الجودة.

ووفقا للموقع فإن نشاط الفلسطينيين بهذا المضمار بدأ يذكر بالتكتيك الذي واجهه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، قبل انسحابه في 25 ايار/مايو 2000.