الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم في رام الله منزل منفذ عملية تفجير القدس المزدوجة

وقام فروخ بعملية تفجير مزودجة في موقعين متجاورين في مدينة القدس حيث زرع عبوة ناسفة عند مدخل مدينة القدس وأخرى عند مفرق راموت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر

داهمت قوات الأمن الإسرائيلية، مدينة رام الله في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، بغية هدم منزل منفذ عملية القدس إسلام فروخ في تشرين الأول / نوفمبر الماضي.

ووقعت خلال العملية مواجهات عنيفة في عدة مواقع رشق خلالها شبان فلسطينيون جنود الجيش بالحجارة والقنابل الحارقة والمتفجرات. وردت قوة الجيش الإسرائيلي بإجراءات لتفريق المظاهرات والنيران الحية، نجم عنها بعض الإصابات.

وقام فروخ بعملية تفجير مزودجة في موقعين متجاورين في مدينة القدس حيث زرع عبوة ناسفة عند مدخل مدينة القدس وأخرى عند مفرق راموت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وراح ضحية ذلك التفجير فتى من المتدينين الحريديم يدعى أرييه شيشوبك واستسلم في وقت لاحق لإصابته القاتلة بالغ من أصول أثيوبية يدعى تيدسا تشوم.

وبحسب التحقيق قام فروخ بما قام به مدفوعا بأيديولوجيا سلفية جهادية متطابقة مع تنظيم الدولة الإسلامية-داعش، وقام بالتخطيط للهجمات ونفذها بمفرده.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عزمه هدم منزل فروخ في وقت سابق في إجراء متبع يرجى منه تعزيز الردع ومنع عمليات عدائية مشابهة.

تم هدم المنزل بعد أن رُفض التماس قُدم إلى المحكمة العليا ضد الإجراء.