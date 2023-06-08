ماكرون يعين وزير الخارجية السابق لودريان مبعوثا خاصا لحل أزمة لبنان

فشل ماكرون في إقناع الطبقة السياسية اللبنانية بتجاوز انقساماتها التي ولدت فراغا رئاسيا منذ أكثر من 7 أشهر بينما يتمترس اللاعبون وراء نظام توازنات معقّدة.

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثاً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي استفحلت بعد انفجار مرفأ بيروت وتداعياته فضلا عن انزلاق البلد إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي طالباً عدم الكشف عن اسمه إنّ لودريان (75 عامًا)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة "في إدارة الأزمات"، بالمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020.

وأضاف المستشار أنّ لودريان "يخطط للذهاب إلى لبنان قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أنّ ماكرون طلب منه "أن يعدّ له سريعًا تقريراً يتضمّن "مقترحات عمل". لودريان عمل في الأعوام 2012-2017 وزيرًا للدفاع في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند ثم انضم إلى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وترأّس وزارة الخارجية (2017-2022).

لم تفلح جهود ماكرون في إقناع الطبقة السياسية اللبنانية تجاوز انقساماتها. فلبنان الممزق قابع في حالة فراغ رئاسي منذ أكثر من سبعة أشهر ويتمترس اللاعبون السياسيون وراء نظام ذي توازنات معقّدة.

وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، مدى 11 جلسة في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود مستقلين. وسيتعيّن على لودريان "الاستماع إلى الجميع في لبنان" من أجل "تسهيل التوصّل إلى حلّ توافقي وفعّال".

ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النواب إلى جلسة تصويت جديدة في 14 حزيران/يونيو المقبل.

وشدد الإليزيه على " عدم وجوب تضييع أي فرصة "كون البرلمان منعقدًا" مشيرًا إلى تنافس مرشّحين هما سليمان فرنجية وجهاد أزعور وسط تأكيده منذ أشهر على أنّ ليس لديه مرشّح لخلافة ميشال عون.

أمس الأربعاء، توجّه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون إلى دمشق للقاء بالرئيس السوري بشار الأسد، بعد 14 عاما من آخر زيارة له إلى سوريا. وقال عون من هناك: "اللبنانيون متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء وأن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وقيادته".