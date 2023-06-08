انطلاق "موكب الفخر" الـ 25 في تل أبيب وسط توقعات بمشاركة مئات الآلاف

انتشر المئات من ضباط الشرطة في جميع أنحاء المدينة لضمان السلامة العامة. كما أغلقت بعض الطرق ابتداء من الساعة السادسة صباحا كجزء من الاجراءات الأمنية

من المتوقع أن يحضر الآلاف اليوم الخميس موكب الفخر في تل أبيب، التي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانطلاقه.

انتشر المئات من ضباط الشرطة في جميع أنحاء المدينة لضمان السلامة العامة. كما أغلقت بعض الطرق ابتداء من الساعة السادسة صباحا كجزء من الاجراءات الأمنية.

قررت بلدية تل أبيب على خلفية التوترات التي أثارها الجدل حول الإصلاح القضائي المقترح، عدم السماح للسياسيين بإلقاء كلمات خلال الحدث. سيكون الاستثناء الوحيد لرئيس بلدية المدينة رون حولدائي، المعروف بالحليف الصريح لمجتمع المثليين.

سيبدأ المشاركون في التجمع في الساعة 4 مساءً بينما تنطلق المسيرة نفسها في الساعة 5 مساءً وينتهي العرض حوالي الساعة 8 مساءً.

وفقًا للمنظمين، سيتم تقسيم الموكب والحفل التقليدي في نهايته إلى حدثين منفصلين هذا العام بسبب موجة الحر المتوقعة. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 88 درجة فهرنهايت يوم الخميس في تل أبيب. سيقام الحفل في بارك اليركون يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 18:30 مساءً، وسط جو ساخن حيث تصل درجة الحرارة إلى 89.5 درجة فهرنهايت.