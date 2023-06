تقارير فلسطينية: إصابة صحافيين بالرأس والبطن خلال هدم منزل منفذ عملية القدس في رام الله

أفادت وزارة الصحة، في السلطة الفلسطينية، بأن مستشفياتها استقبلت ست إصابات بالرصاص "جراء المواجهات التي اندلعت بين الشبان الذين تصدوا للقوات الإسرائيلية"، أثناء عملية هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس.

وفي وقت لاحق الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة مصور فلسطيني "على الأرجح برصاصة مطاطية" في مواجهات رام الله.

ونشر موقع القسطل فيديو يوثق لحظة إصابة الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص المطاطي أثناء تغطيته الصحافية لهدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس، العام الماضي.