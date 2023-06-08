تقارير فلسطينية: إصابة صحافيين بالرأس والبطن خلال هدم منزل منفذ عملية القدس في رام الله

وفقا لمصادر فلسطينية فإن صحافيين أحدهما مصور تعرضا لإصابة بالرصاص الحي أحدهما بالرأس والآخر في بطنه.

أفادت وزارة الصحة، في السلطة الفلسطينية، بأن مستشفياتها استقبلت ست إصابات بالرصاص "جراء المواجهات التي اندلعت بين الشبان الذين تصدوا للقوات الإسرائيلية"، أثناء عملية هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس.

وفي وقت لاحق الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة مصور فلسطيني "على الأرجح برصاصة مطاطية" في مواجهات رام الله.

ونشر موقع القسطل فيديو يوثق لحظة إصابة الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص المطاطي أثناء تغطيته الصحافية لهدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة في القدس، العام الماضي.

https://twitter.com/i/web/status/1666604751058874370 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأشار موقع معا إلى إصابة الصحفي المصور ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن ووصفت إصابته بالطفيفة.

ووفقا للتقرير فإن من بين الإصابات الستة، ثلاث إصابات بالرصاص الحي، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابتين طفيفتين جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد هدمت في وقت مبكر منزل منفذ عملية القدس المزدوجة التي أودت بحياة إسرائيلين في تشرين الثاني نوفمبر، العام الماضي.