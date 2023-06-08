العنف والجريمة في الجتمع العربي داخل إسرائيل: خمسة قتلى جراء حادث اطلاق نار

خمسة قتلى جراء حادث اطلاق نار في يافة الناصرة. تم العثور على سيارة مشتعلة بالقرب من مكان الحاد

قُتل خمسة أشخاص بالرصاص ظهر (الخميس) في قرية يافة الناصرة بالقرب من مدينة الناصرة شمال اسرائيل. تم العثور على سيارة مشتعلة بالقرب من مكان الحادث.

في الوقت نفسه، أصيبت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ورجل يبلغ من العمر 30 عامًا بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في كفر كنا بالجليل الأسفل.

لاحقا ، أفادت مصادر طبية أن الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء قامت بتقديم علاج أولي ونقلت للمستشفى الإنجليزي في الناصرة، 3 مصابين في الثلاثين من العمر، وصفت حالتهم بالحرجة ومصابين إضافيين فاقدين للوعي تم نقلهما بشكل شخصي .

ونشرت الشرطة بيانًا قالت فيه: "ورد بلاغ على الخط الساخن لشرطة إسرائيل حول حادث إطلاق نار على عدة أشخاص في قرية يافة الناصرة. ونتيجة لإطلاق النار، أصيب 5 رجال بجروح خطيرة (بحسب المسؤولين الطبيين) ثم أعلنوا عن وفاتهم فيما بعد.

يتواجد ضباط شرطة إسرائيل فى مكان الحادث، يجرون عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم فى إطلاق النار، وقد بدأوا التحقيق فى ملابسات القضية. الخلفية جنائية".

قُتل 97 شخصًا في المجتمع العربي داخل اسرائيل منذ بداية العام الجاري، لكن تم حل 11 قضية فقط حتى الآن. إطلاق النار في يافة الناصرة اليوم هو أعنف حادثة قتل منذ مقتل ستة أفراد من عائلة أوشرينكو في عام 2009.

قُتلت الليلة الماضية أيمن زعبي، في العشرينات من عمره، من بلدة سولام بالقرب من العفولة، قبل ذلك ، أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بعيار ناري في قرية دير حنا في الجليل الأسفل. وقدمت له فرق نجمة داود الحمراء العلاج على الفور وأخلته بجروح مخترقة إلى مستشفى زيف في صفد، ووصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار وبدأت في البحث عن المشتبه بهم وبدأت التحقيق في ملابسات القضية. واتضح لاحقًا أن خلفية إطلاق النار هي صراع مستمر بين المجرمين.