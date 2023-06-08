وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن "واشنطن ستواصل لعب دور أساسي في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة والتوسع فيه"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن "واشنطن ستواصل لعب دور أساسي في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة والتوسع فيه" وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، إن"الولايات المتحدة ستبقي قضية حقوق الإنسان على جدول أعمال المحادثات الثنائية مع السعودية.

واشار بلينكن في كلمته أمام مجلس التعاون الخليجي إلى أنه: "نتشارك الالتزام بخفض التوتر بين الإسرائيليين الفلسطينيين والحفاظ على أفق من الأمل، والعمل نحو حل الدولتين"، وأضاف "كما أننا نتعاون مع دول المنطقة لتوسيع نطاق تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتعزيزه".

في وقت سابق من، اليوم الخميس، ترأس أنتوني بلينكين مع فرحان اجتماعا لتحالف الدول التي تقاتل تنظيم "داعش" ، الذي تم إنشاؤه في عام 2014 والذي يجمع عشرات الدول.

وفي السياق التقى بلينكين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جدة، وقد أتاح هذا الاجتماع إجراء "حوار مفتوح وصادق" حول المسائل الثنائية والإقليمية ، وكذلك حول حقوق الإنسان "بشكل عام وحول مشاكل محددة" ، كما صرح مسؤول أمريكي ، تحت غطاء عدم الكشف عن هويته.

تناول وزير الخارجية الأمريكي موضوع التطبيع مع إسرائيل خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي. وقال المسؤول الأمريكي إن الجانبين اتفقا على "مواصلة الحوار" في هذا الصدد.

قبل يوم من مغادرته إلى المملكة، قال السيد بلينكين في خطاب ألقاه أمام اللوبي المؤيد لإسرائيل إيباك في واشنطن أن بلاده لديها "مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".