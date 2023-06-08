البرلمان المغربي والكنيست الإسرائيلي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التشريعي والعمل البرلماني

تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بشكل مستمر، وذلك بهدف توسيع، وتحسين، ودراسة، وتبادل التجارب في مجالات التشريع والعمل البرلماني

وقع رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحان، اليوم الخميس، على مذكرة للتفاهم لـ"تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني".

وسيتم في هذا الإطار تطوير التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين بما يساهم في توطيد علاقات الصداقة بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والعمل على تعزيز التعاون بين المجلسين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بشكل مستمر، وذلك بهدف توسيع، وتحسين، ودراسة، وتبادل التجارب في مجالات التشريع والعمل البرلماني.

حضر هذا اللقاء على الخصوص، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – إسرائيل بمجلس النواب نور الدين الهروشي، ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج نادية بوعيدا