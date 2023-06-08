نتنياهو: "إن الجدل الداخلي في المجتمع الإسرائيلي حول موضوع الإصلاح القانوني جلب بعض العناصر المتطرفة لتهديد انزلاق البلاد إلى الفوضى"

شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر اليوم (الخميس) في احتفال لإحياء ذكرى ضحايا سفينة التالانا في المقبرة في تل أبيب، وتطرق إلى الجدل الداخلي في إسرائيل حول خطة حكومته لإصلاح جهاز القضاء، وقال: ممنوع أن تندلع حربا بين الأشقاء".

وقال نتنياهو "نجتمع هنا، مثل كل عام، لإحياء ذكرى ضحايا التالانا. لكن يجب أن أقول إن قضية التالانا عادت إلى العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة".

وقال نتنياهو: "إن الجدل الداخلي في المجتمع الإسرائيلي حول موضوع الإصلاح القانوني جلب بعض العناصر المتطرفة لتهديد انزلاق البلاد إلى الفوضى. ولكي نكون واضحين، يجوز التظاهر في دولة إسرائيل، ويجوز الاحتجاج، وفي الواقع معظم المتظاهرون عبّروا عن موقفهم بطرق مقبولة في الديمقراطية. ولكن هناك حالات أخرى، تم تخطي الخطوط الحمراء والمعايير وتجاوزها بأقدام خشنة، بتجاوزات للقانون، بأعمال الشغب، وبالتهجم على المسؤولين المنتخبين وتهديد عائلات ممثلي الجمهور".

كما حضر مراسم الدولة لإحياء ذكرى ضحايا ألتانا وزير العلوم أوفير أكونيس، ورئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب هاجويل، والرئيس التنفيذي لقيادة بيتار العالمية ييجال براند وغيرهم.