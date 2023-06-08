أوحانا:"استطيع ان اقول لكم انني مقتنع انه قريبا سيكون هناك اخبار حول هذا الموضوع واتمنى ان يكون رئيس الوزراء هو الذي يعلن ذلك ويعلن موقفه"

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا في مقابلة مع قناة i24NEWS من المغرب، مساء اليوم الخميس،"أنا أؤيد حقاً وحدة المغرب وسيادته على الصحراء، وأعلم أن هذا الموضوع هو موضوع مناقشات جادة للغاية"، مؤكداعلى أن"هذه الزيارة التاريخية هي خطوة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بل أود أن أقول حقبة جديدة في العلاقات، وبمجرد أن يكون الاعتراف رسميًا وكاملاً، أنا متأكد من أنها ستقربنا أكثر ومن ثم يمكننا أن نرى المزيد من تبادل الوفود" وأضاف"إنها حقبة جديدة في العلاقة، أنا متأكد من أنها ستقربنا"

واضاف "استطيع ان اقول لكم انني مقتنع انه قريبا سيكون هناك اخبار حول هذا الموضوع واتمنى ان يكون رئيس الوزراء هو الذي يعلن ذلك ويعلن موقفه"وأفاد أوحانا على أن "موقفي الشخصي هو أننا يجب أن نعترف سيادة المغرب على الصحراء كأقرب حليف لنا" وتابع"بموجب اتفاقيات إبراهيم، الذي تعتبر الولايات المتحدة حليفا فيه، رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة هما اللذان يجب أن يقررا هذا، وفي النهاية ستكون الكنيست هي المرحلة النهائية".

في وقت سابق من يوم الخميس، وخلال لقائه برئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي داخل مقر البرلمان، قال رئيس الكنيست إن "إسرائيل يجب أن تتحرك نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء"

حيث اشار أمير أوحانا، إلى أن "التاريخ يؤكد أحقية المغرب في الصحراء وستظل كذلك"وقال إن "الحكومة الإسرائيلية ستتخذ قرارها بخصوص هذا الموضوع قريبا، وهناك مباحثات بين البلدين بهذا الخصوص"وبادر أوحانا إلى الحديث مع نظيره المغربي بالدارجة قائلا: "تبارك الله عليكوم.. والصحراء مغربية، أنا سعيد وهذا نهار كبي، تبارك الله عليك الملك محمد السادس، تبارك الله عليك رئيس مجلس النواب"