قبل فترة وجيزة من الاحتفالات، قُبض على رجل يحمل أسلحة بالقرب من طريق المسيرة ورُسمت كتابات على الجدران لليمين المتطرف على مركز لمجتمع الميم.

شارك أكثر من 150 ألف شخص في "موكب الفخر" السنوي الخامس والعشرين في تل أبيب، اليوم الخميس، في بداية عطلة نهاية الأسبوع من الاحتفالات في أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط، واحتفظ المسيرة بطابعها الاحتفالي رغم المخاوف الأمنية والأجواء السياسية المتوترة في البلاد، وستستمر الاحتفالات يوم غد الجمعة في منزه اليركون في شمال تل أبيب.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في بداية العرض "بدأت عطلة نهاية الأسبوع الفخر برسالة واضحة: نحن جميعًا متساوون، كلنا بشر ونستحق جميعًا أن نحب من نريد دون خوف".

ارتدى العديد من المشاركين ريشًا أو جلدًا وأزياء مزينة بالترتر بألوان قوس قزح. كان العديد من السياح حاضرين أيضًا في العرض.

قبل فترة وجيزة من الاحتفالات، قُبض على رجل يحمل أسلحة بالقرب من طريق المسيرة ورُسمت كتابات على الجدران لليمين المتطرف على مركز لمجتمع الميم.

وفي السياق انتشر المئات من ضباط الشرطة في جميع أنحاء المدينة لضمان السلامة العامة. كما أغلقت بعض الطرق ابتداء من الساعة السادسة صباحا كجزء من الاجراءات الأمنية.

قررت بلدية تل أبيب على خلفية التوترات التي أثارها الجدل حول الإصلاح القضائي المقترح، عدم السماح للسياسيين بإلقاء كلمات خلال الحدث. سيكون الاستثناء الوحيد لرئيس بلدية المدينة رون حولدائي، المعروف بالحليف الصريح لمجتمع المثليين.

سيبدأ المشاركون في التجمع في الساعة 4 مساءً بينما تنطلق المسيرة نفسها في الساعة 5 مساءً وينتهي العرض حوالي الساعة 8 مساءً.

وفقًا للمنظمين، سيتم تقسيم الموكب والحفل التقليدي في نهايته إلى حدثين منفصلين هذا العام بسبب موجة الحر المتوقعة. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة قد تصل إلى 88 درجة فهرنهايت يوم الخميس في تل أبيب. سيقام الحفل في بارك اليركون يوم الجمعة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 18:30 مساءً، وسط جو ساخن حيث تصل درجة الحرارة إلى 89.5 درجة فهرنهايت.