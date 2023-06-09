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تحييد فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية وخطف سلاح جندي بالقرب من رام الله

i24NEWS

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متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية، بالقرب من رام الله ، في الضفة الغربية
Flash90متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية، بالقرب من رام الله ، في الضفة الغربية

بحسب الجيش الإسرائيلي، بينما كان الجنود يفحصون المشتبه به، بدأ بمهاجمتهم بقبضتيه وحاول الإمساك بهم، كما حاول اختطاف سلاح جندي

وقعت محاولة هجوم صباح اليوم (الجمعة) على حاجز رنتيس قرب رام الله. وصل فلسطيني إلى مكان الحادث وحاول سرقة سلاح من جندي. تصارع الفلسطيني معه وحاول طعنه أثناء ذلك. أطلقت القوة النار عليه وقامت بتحييده. أصيب المقاتل بجروح طفيفة في الحادث.

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وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي أعلن أن مشتبها وصل بسيارة مسروقة إلى حاجز رنتيس وحاول عبور الحاجز. 

وقال الجيش الإسرائيلي، أنّه "بينما كان الجنود يفحصون المشتبه به، بدأ بمهاجمتهم بقبضتيه وحاول الإمساك بهم، كما حاول اختطاف سلاح جندي، وقام جندي آخر بإطلاق النار، ويحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الحادثة التي يبدو أنها جنائية.

أصيب سائق إسرائيلي يبلغ من العمر 28 عاما بجروح طفيفة يوم الثلاثاء في هجوم إطلاق نار وقع بالقرب من قرية حوارة في الضفة الغربية. ويكشف تحقيق أولي في الحادث عن إطلاق نار من سيارة تسير على الطريق بين مستوطنة "تبواح" وحوارة. أطلق الجيش الإسرائيلي عملية بحث عن المشتبه به.

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