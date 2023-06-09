رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تخطط إيران لتدمير دولة إسرائيل وسكانها اليهود وإنها ستفعل "كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها"

جهاز الأمن الإسرائيلي منزعج للغاية من العلاقة الباردة بين الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية عشية تجديد محتمل للمفاوضات حول الاتفاق النووي، ويقدرون أن قدرة إسرائيل على التأثير ضعيفة للغاية.

النخبة السياسية في إسرائيل مقتنعة بأنه يجري وراء الكواليس صياغة اتفاق مؤقت حول القضية النووية بين إيران والولايات المتحدة. جاء هذا، بحسب مصادر رسمية في إسرائيل، وأفيد أنّ الإتفاق في مرحلة متقدمة نسبيًا، ويتم تنفيذه من خلال دولتين عربيتين في المنطقة.

ولم يطلع الأمريكيون إسرائيل على المفاوضات الجارية حول هذه القضية ومستجداتها، ونتيجة لذلك، فإن التقدير هو أن قدرة إسرائيل على التأثير على بنود الاتفاقية التي يتم تشكيلها تكاد تقريبًا معدومة، و الاتفاقية، إذا تم توقيعها أيضًا كاتفاق مؤقت حتى يتم التوصل إلى اتفاق آخر ستزيل نظريًا احتمال التهديد العسكري الأمريكي للإيرانيين.

على الصعيد السياسي في إسرائيل، بداية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، يعارضان بشدة اتفاقًا مؤقتًا من هذا النوع، والتقديرات هي أنه في إطار مثل هذا الاتفاق، الذي تشارك فيه إيران من المتوقع على الأقل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى أعلى المستويات، وسيحصل على عودة فورية للإفراج عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج بمبالغ تزيد عن 20 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تخطط إيران لتدمير دولة إسرائيل وسكانها اليهود وإنها ستفعل "كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها". جاء ذلك في حديث مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية الأمريكية ، الذي ستذاع الليلة (الجمعة).