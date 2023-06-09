بيني غانتس يتصدر استطلاعات الرأي متغلبًا على نتنياهو في منصب رئيس الحكومة

يواصل الحزب الذي يتزعمه بيني غانتس الحفاظ على موقعه في استطلاعات الرأي، وهو في المقدمة

يواصل حزب معسكر الدولة بقيادة عضو الكنيست بيني غانتس كسب الثقة بشكل أقوى ويحصل على 31 مقعدًا في الاستطلاع الحالي. جاء ذلك في استطلاع "معاريف " الذي أجراه مدير معهد "بانل بوليتكس" الدكتور مناحم لازار. يظهر الاستطلاع الحالي أيضًا أن حزبي الليكود ويش عتيد ما زالا يحتفظان بنفس عدد المقاعد كما في استطلاع الأسبوع الماضي.

غالبية الزيادة هذه المرة التي حصل عليها حزب معسكر الدولة تأدي من المترددين ومن الذين لم يصوتوا على الإطلاق في انتخابات الكنيست السابقة.

كما فحص استطلاع "معاريف" مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء. وبحسب النتائج، صعد غانتس إلى أعلى رقم في الشهر الماضي، حيث رأى 45٪ أنه المرشح الأنسب للمنصب (مقارنة بـ 43٪ في الاستطلاع السابق). في المقابل، حافظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قوته بنسبة 38٪.

ووفقا للاستطلاع، يحصل الليكود على 26 مقعدا، وتحصل قائمة "الصهيونية الدينية" (بالتحالف مع "عوتسما يهوديت") على 10 مقاعد، كما يحصل حزب "شاس" الحريدي على 9 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع حصول "المعسكر الوطني" على 31 مقعدا، فيما يحصل "ييش عتيد" على 18 مقعدا، و"يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد، و5 لـ"القائمة الموحدة"، في حين يحصل "ميرتس" على 4 مقاعد. ويحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 6 مقاعد، فيما يفشل حزبيّ "التجمع" و"العمل" في تجاوز نسبة الحسم.