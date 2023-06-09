القوات لاسرائيلية تستقدم دبابة من طراز ميركافا خلال المواجهات المندلعة مع أهالي بلدة كفر شوبا جنوب لبنان

افادت بعض المصادر العربية والعبرية صباح اليوم (الجمعة)، أن قوات الجيش اللبناني كانت متمركزة أمام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تقوم بدوريات في محيط السياج الحدودي. وفي الوثائق المنشورة، شوهد الجنود اللبنانيون متمركزين بالقرب من الشريط الحدودي، أسلحتهم من طراز "ار بي جي" مسحوبة وموجهة نحو سيارة تابعة للجيش الإسرائيلي تقع على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي.

وبحسب مصادر أمنية ، فإن الحادث بدأ عندما عبر مواطنون لبنانيون الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وبدأوا في إلحاق الضرر بالأعمال الهندسية التي نفذها الجيش الإسرائيلي أمس في المنطقة ، من بين أمور أخرى من خلال سحب سياج الأسلاك الشائكة الذي تم وضعه هناك. قوات الجيش الإسرائيلي التي هرعت إلى مكان الحادث استخدمت وسائل لتفريق المتظاهرين.

وأفادت تقارير بأن قوة من الجيش الإسرائيلي استقدمت دبابة من طراز ميركافا خلال المواجهات المندلعة مع أهالي بلدة كفر شوبا جنوب لبنان كما وأطلقت قنابل غاز باتجاه مواطنين من قريتي كفرشوبا والعرقوب، الذين تظاهروا احتجاجا على تجريف أراضيهم عند خط الحدود.

وعقب ذلك انتشرت قوة من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في كفرشوبا منعا لتفاقم الأوضاع، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة.

في الأسبوع الماضي، قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، شكوى رسمية ضد لبنان للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إثر التدريبات العسكرية التي أجراها حزب الله، في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 1701 و 1559.

التمرين الذي أجراه التنظيم في جنوب لبنان، تضمن سيناريوهات عبور وتسلل إلى إسرائيل، واحتلال مواقع إسرائيلية ، وخطف جنود. وتطالب إسرائيل لبنان بالسيطرة على ما يجري في أراضيها والعمل على منع الجماعات من تسليح أنفسهم والتخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل ".