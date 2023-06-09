إضراب ومظاهرات في المجتمع العربي في إسرائيل جراء العنف والجريمة

مئات المتظاهرين في يافة الناصرة بعد المجزرة التي وقعت أمس وقتل فيها 5 اشخاص

انطلقت اليوم الجمعة، مظاهرة غاضبة في قرية يافة الناصرة، شمال إسرائيل بعد مقتل خمسة من ابنائها رميًا بالنار، يوم امس الخميس على خلفية جنائية.

جاء ذلك في أعقاب المجزرة المروعة في يافة الناصرة، والتي راح ضحيتها خمسة قتلى بالاضافة الى قتيلين آخرين في جريمتي القتل في الناصرة وكفر قاسم خلال أقل من 24 ساعة.

وعليه دعت لجنة المتابعة العربية لتصعيد الحراك الجماهيري من خلال تنظيم التظاهرات المحلية والمناطقية والتجند للمظاهرة والنشاطات القطرية التي ستعلن عنها في القريب العاجل".

وجاء في البيان الذي اصدرته أن "استفحال الجريمة في المجتمع العربي والذي أدى في الساعات الأخيرة إلى مقتل سبعة قتلى، يستجوب تصعيدا جديا في النضال الشعبي بالشكل الذي يشوش الحياة اليومية في البلاد ويشكل حالة ضغط متواصلة إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتستقيل الحكومة وقيادة الشرطة بسبب دورهما الخطر باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي ".

وردًا على الوضع المأساوي في المجتمع العربي قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيعمل على إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي.

وقال "لقد صدمت من جريمة القتل المروعة بالقرب من الناصرة. نحن مصممون على وقف سلسلة جرائم القتل هذه". واضاف "سنفعل ذلك ليس فقط بتعزيز الشرطة ولكن ايضا بمساعدة الشاباك. أنا مصمم على إحضار الشاباك كمساعدة للشرطة الإسرائيلية ضد هؤلاء المجرمين وضد المنظمات الإجرامية ضد جرائم القتل هذه. لقد عقدت سلسلة اجتماعات بالفعل هذا الأسبوع حول هذا الموضوع مع قوات الأمن والقضاء و الشرطة، وأعتزم الاستمرار الأسبوع المقبل والتوصل إلى نتيجة سريعة ".

من جانبه، عقب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على الجريمة البشعة: "نحن في حالة طوارئ. تواجه دولة إسرائيل موجة من العنف والجرائم المتطرفة. يضرب الإرهاب المدني المجتمع العربي بالدرجة الأولى، لكنه لا يتوقف هناك. لا حدود للإرهاب، المزيد من جرائم القتل، واليوم ايضا في يافة الناصرة، جريمة بشعة تشابه المجزرة".

وأضاف: "ممنوع الوقوف جانباً امام هذا الواقع الكارثي، عائلات بأكملها تتحطم، هذا هو أحد أهم التحديات التي تواجه دولة إسرائيل ويجب علينا أن نتحرك بشكل عاجل ضد الإرهاب المدني بجميع الوسائل من خلال التعاون بين جميع الأطراف."