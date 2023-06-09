أكد المصدر ان رسالة نقلها الوفد حول "انتهاكات اسرائيلية لقواعد امن الحدود، القاهرة غضت الطرف عنها"، كما ناقش الوفد مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وفداً من كبار المسؤولين الأمنيين المصريين سافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم الذي وقع على الحدود الإسرائيلية المصرية وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، الزيارة لم تستغرق سوى ساعات قليلة، جرى خلالها التباحث بشأن ترتيبات خاصة لإغلاق ملف الحادث بخطوات من شأنها تهدئة الشارع الإسرائيلي تجاه الحكومة.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد"، كانت الزيارة تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين البلدين ومواصلة جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وذكر التقرير أنه خلال الزيارة التي استمرت لساعات قليلة، نقل الوفد المصري "استياء كبار المسؤولين في القاهرة من التغطية الإعلامية للحدث في إسرائيل الذي أضر بالمؤسسات العسكرية المصرية، رغم تعاونهم الكبير".

واكد المصدر نفسه ان رسالة نقلها الوفد حول "انتهاكات اسرائيلية لقواعد امن الحدود، القاهرة غضت الطرف عنها"، كما ناقش الوفد مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية "تفاصيل زيارة مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة".

وكان ثلاثة جنود اسرائيليين قتلوا، السبت المنصرم، في هجوم بالرصاص على الحدود الاسرائيلية المصرية. قُتل فيها الرقيب ليا بن نون والرقيب أوري يتسحاق إيلوز على يد الجندي المصري محمد صلاح، وهو شرطي من حرس الحدود المصري تمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية. وأثناء المطاردة التي قادتها القوات الإسرائيلية، قُتل الرقيب أحد دهان.

وفي السياق أفادت تقرير لقناة "العربية"، الأحد المنصرم، أن إسرائيل ومصر ستعززان الترتيبات الأمنية على حدودهما، حيث اتّفقتا على زيادة كاميرات وأبراج المراقبة على الحدود، وذلك بعد حادث إطلاق جندي مصري النار على ثلاثة جنود إسرائيليين أمس السبت.