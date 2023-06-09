يمكن للأسرة أن تستأنف أمام المحكمة العليا ضد نية هدم المزنل تمت محاكمة المنفذ في محكمة القدس الجزئية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن نيته هدم منزل منفذ عملية الطعن عند مدخل مخيم شعفاط، محمد زلباني، اسفر عن مقتل ضابط حرس الحدود أصيل سواعد (22 عاما) بعد إصابته بإطلاق نار وكان سواعد أصيب بصورة حرجة ونقل إلى مستشفى هداسا لكن الأطباء لم ينجحوا بإنقاذ حياته.

يمكن للأسرة أن تستأنف أمام المحكمة العليا ضد نية هدم المزنل تمت محاكمة المنفذ في محكمة القدس الجزئية. نفذت إسرائيل سياسة هدم منتظمة لمنازل منفذي العمليات العدائية المسؤولين عن الهجمات.

وكان الجيش قد ابلغ، أمس الخميس، عائلة منفذ عملية شعفاط ماهر شلون، المتهم بقتل إيلان غانيليس، المواطن الأمريكي الإسرائيلي، في هجوم طعن في وقت سابق من هذا العام، أن "منزل سيتم هدمه قريبًا".

ووقع الحادث في حافلة تم توقيفها عند الحاجز لتفتيشه، خلال ذلك قام مهاجم بجيل 13 عاما بمحاولة طعن المجند، الى أن حارس أمن مدني تواجد بالمكان أطلق النار تجاه منفذ العملية في محاولة لتحييده لكنه أصاب سواعد بدلا منه. وسواعد من سكان قرية الحسينية في شمال إسرائيل.ووصل مفوض الشرطة كوبي شبتاي مساء اليوم إلى مكان العملية ونعى أصيل.

وذكر البيان الصادر عن شرطة حرس الحدود أنه تم اعتقال ثلاثة من أبناء عائلة منفذ عملية الطعن والذي كان أعتقل سابقا من قبل القوات الأمنية.

كما أضاف البيان الصادر أنه خلال نشاط لشرطة حرس الحدود في داخل مخيم شعفاط، حاولت مركبة التحرك بسرعة تجاه المجموعة ودهس عناصر الأمن الإسرائيلين، والذين شعروا بخطر يتهدد حياتهم وأطلقوا النيران تجاه المركبة وقاموا بتحييد المشتبه الذي قاد المركبة ونقل لاحقا للعلاج الطبي.