نتنياهو: "صنع السلام مع السعودية والعالم العربي ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، أعظم الأهداف التي حددتها لنفسي"

نتنياهو:"صنع السلام مع السعودية هو أحد أعظم الأهداف التي حددتها لنفسي عندما عدت إلى الحكم وأيضا منع إيرانمن امتلاك السلاح النووي".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة له مع شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، إن "إقامة سلام بين إسرائيل والسعودية سيغير التاريخ"وأكد على أن "صنع السلام مع السعودية هو أحد أعظم الأهداف التي حددتها لنفسي عندما عدت إلى الحكم وهذه الأهداف هي صنع السلام مع السعودية والعالم العربي وأيضا منع إيران من امتلاك السلاح النووي".

وتابع نتنياهو: "لقد حققنا بالفعل نقطة تحول تاريخية واحدة مع معاهدات السلام الأربع لاتفاقات إبراهيم التي أبرمتها إسرائيل تحت قيادتي مع الإمارات العربية المتحدة، مع البحرين، مع المغرب، ومع السودان".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "من الواضح أن المملكة العربية السعودية ستكون قفزة نوعية إلى الأمام لأنها الدولة العربية الأكثر نفوذاً ليس فقط في العالم العربي وإنما أيضا في العالم الإسلامي أيضًا".

وردا على سؤال إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السعودية قريبا، قال نتنياهو: "أنا آمل ذلك، ولكنني لا أضمنه، فالأمر يعود للسعوديين، يدنا ممدودة لجميع الدول العربية وبالتأكيد للسعودية وهو أمر بالغ الأهمية" وأضاف "لدينا فرص عظيمة لدفع السلام في منطقتنا والسلام بين بلدينا ورفاهية شعوبنا، واعتقد أن ذلك سيغير التاريخ".

وقال نتنياهو: "اعتقد أنها ستسهم في إمكانية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وأعتقد أنها ستساعدنا أيضًا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وتابع: "الفلسطينيون يشكلون 2% فقط من العالم العربي، وعندما يرون بأن العالم العربي قد صنع السلام مع إسرائيل، فأعتقد أنها ستمثل نقطة تحول أيضا في السياسة الفلسطينية، وبالتالي أعتقد أن العمل من الخارج إلى الداخل لديه فرصة أكبر من محاولة صنع السلام مع الفلسطينيين ثم محاولة الانطلاق من الفلسطينيين إلى العالم العربي".

.