الضفة الغربية: اعتقال فلسطينية لمحاولتها طعن جنود في حوارة

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، شابة فلسطينية لمحاولتها طعن جنود في حوارة قرب نابلس في الضفة الغربية، وتشير بعض التقارير الأولية إلى أنها "حاولت طعن الجنود" بدون وقوع إصابات، ولحد الساعة لم يعلق الجيش الإسرائيلي عن الحادث.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الشابة المعتقلة ( 18 عامًا( تلقت سابقًا تهديدات بحياتها بسبب ميولاتها الجنسية، وأنها تعرضت للتهديد من قبل شقيقها في وقت سابق.

وكان قد أصيب جندي إسرائيلي، الأربعاء المنصرم، بجروح طفيفة في هجوم إطلاق نار في بلدة حوارة بالضفة الغربية، بعد يوم من اصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بنفس المنطقة اسفرت عن اصابة أحدهما بصورة متوسطة والآخر بصورة طفيفة.

وأصيب الركاب بشظايا زجاج بعد أن أستهدفت السيارة بـ 12 رصاصة. وعثر الجنود الإسرائيليون بعد ذلك على حقائب ظهر في المنطقة بينما يواصلون البحث عن الجاني.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن مواطنا إسرائيليا اصيب بصورة طفيفة في حوارة بالقرب من مفترق تابوح جنوب نابلس ، واضاف أن القوات تواصل تمشيط المكان بحثا عن المشتبه به.

وجاء الهجوم بعد يوم من وقع عملية دهس في في دوار عينابوس أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما بصورة متوسطة والأخر بصورة طفيفة.