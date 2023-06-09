زيادة حادة في استخدام مضادات الاكتئاب ومزيلات القلق لدى الإسرائيليين

يعاني واحد من كل ثلاثة إسرائيليين، معظمهم من النساء، من نوبة هلع بانتظام، وهو رقم على الأرجح أعلى من ذلك بكثير، وفقًا لبعض المهنيين الصحيين.

زاد القلق بشأن الوضع الجيوسياسي المتوتر، ومستقبل إسرائيل السياسي والاقتصادي، وضغط ما بعد وباء كورونا من المخاوف اليومية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في وصف مضادات الاكتئاب ومزيلات القلق بين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.

ويعاني واحد من كل ثلاثة إسرائيليين، معظمهم من النساء، من نوبة هلع بانتظام، وهو رقم على الأرجح أعلى من ذلك بكثير، وفقًا لبعض المهنيين الصحيين. كان لمرحلة الكوفيد عواقب وخيمة بشكل خاص على الصحة العقلي ، والتي يقول البعض إنه لا يزال يتم التقليل من شأنها.

في عام 2022 ، كان حوالي 7.5 في المئة من سكان إسرائيل (ما يقرب من 64000 شخص) يتناولون مضادات الاكتئاب الموصوفة ومزيلات القلق، وهو دواء يستخدم لعلاج أعراض القلق. بالمقارنة، في عام 2016، كان خمسة في المئة فقط يتناولون مثل هذه الأدوية - بزيادة قدرها 50 في المائة على مدى ست سنوات.

وفي السياق قال إدغار كوهين من تل أبيب لـ i24NEWS: "إنه مؤشر على مشاكل شخصية مرتبطة بالتأكيد بالعديد من العوامل بما في ذلك أسئلة حول الحياة في إسرائيل للمهاجرين الجدد ، حتى أولئك الذين عاشوا هنا لفترة طويلة". وتابعبالنسبة للجميع ، المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي".

ومن جهتها قالت إلينور، فرنسية-إسرائيلية (تبلغ من العمر 31 عامًا وتعيش في تل أبيب، تتعاطى مضادات الاكتئاب منذ ثمانية أشهر) i24NEWS أن العلاج غير حياتها للأفضل، وأوضحت أن "تحديات هذه الحياة الجديدة في إسرائيل فرضت على المشاكل العائلية التي عانيت منها لسنوات".

وقالت"لم أعد قادرًا على إدارة قلقي ، أصبح عملي مصدرًا للتوتر. لكن بعد رفض مضادات الاكتئاب لمدة عامين بدافع الخوف ، يمكنني القول اليوم إنهم أنقذوني. تمكنت من العودة إلى حياتي الطبيعية ، والخروج ، والعودة إلى العمل ".

في إسرائيل ، 50 في المئة من الأشخاص الذين يذهبون إلى غرفة الطوارئ معتقدين أنهم مصابون بنوبة قلبية يعانون في الواقع من نوبة قلق. في العام الماضي ، تعرض ما يصل إلى 400 مليون شخص لهجوم قلق في جميع أنحاء العالم - أرقام مقلقة استمرت في النمو منذ جائحة كوفيد.

وقال كوهين."نلاحظ نوبات الهلع بعد كوفيد. لقد كشفت فترة الحبس عن اضطرابات نفسية واجتماعية وعائلية وزوجية أعمق بدأت تظهر الآن" وتابع"هناك أيضًا أشخاص يتحدثون عن معاناة جسدية حقيقية من خلال الأحلام ، مثل ما نراه في" متلازمة الطرف الشبحي ". الحبس المفروض أثناء عمليات الإغلاق وإغلاق المطار ، خاصة في إسرائيل ، حيث يمثل السبيل الوحيد للخروج من البلاد ، وسجنًا في الهواء الطلق وبالتالي المزيد من القمع ".

من جهته تل ، البالغة من العمر 28 عامًا من حولون، تعرضت لأول نوبة هلع لها منذ ستة أشهر بينما كانت في طريقها إلى العمل في حافلة. وأفادت لـ i24NEWS "فجأة، شعرت وكأنني أختنق ، وكانت رؤيتي ضبابية ، وأردت الخروج ، كنت بحاجة إلى الهواء"واضافت "لم أفهم على الإطلاق ما كان يحدث لي عندما كان كل شيء يسير على ما يرام في حياتي ، ولا أشعر برهاب الأماكن المغلقة بشكل خاص. نزلت بضع محطات أخرى واتصلت بسيارة أجرة لتأخذني إلى غرفة الطوارئ لأنني اعتقدت أنني يجب أن أعاني من مرض. قالوا لي على الفور إنني أصبت بنوبة قلق وأن أمراضي من أصل نفسي ".

وأشار كوهين إلى ظاهرة شائعة جدًا: "في بداية الحبس ، بدا أن الجميع يقبلون ويفهمون بهدوء ، ثم ظهرت فجأة كل المعاناة المدفونة ، وصعوبات العيش مع الزوج ، وعائلة المرء في مكان مغلق ، بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تثير القلق بشدة"وأضاف أن "آباء العائلات الذين يرون أوضاعهم تتدهور وجدوا أنفسهم في هاوية الكرب بسبب فكرة عدم القدرة على إطعام أو إيواء أسرهم".

الوصفات الطبية تتصاعد:

قفز عدد الأشخاص الذين يتناولون مضادات الاكتئاب وأدوية القلق بنسبة 23 في المائة من عام 2019 - قبل كوفيد - إلى عام 2022. وتُظهر البيانات أنه في عام 2019 ، كان هناك 287511 شخصًا يتناولون مضادات الاكتئاب ومزيلات القلق ، مقارنة بـ 322136 مريضًا في عام 2022 ، 62 في المائة منهم من النساء.

وفقًا لكوهين ، فإن الأشخاص الذين يتعاطون مثل هذه العقاقير أكثر من غيرهم هم في سن 25 و 45 عامًا ، وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. يوضح الشكل أنه بين عامي 2019 و 2022 ، كانت هناك زيادة بنسبة 43 في المائة في استهلاك أدوية للاكتئاب والقلق بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25 عامًا وزيادة بنسبة 53 في المائة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 عامًا.

"يتم تنظيم وصف مضادات الاكتئاب ومضادات القلق بشكل صارم بموجب القانون. قبل سن 12 عامًا ، هناك حاجة إلى إعفاءات لوصفها ، وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا ، يوصى باستخدامها باعتدال لأنها يمكن أن تزيد من اندفاع الشباب ،" أوضح الطبيب النفسي مايكل لارار.

يتم وصفها بشكل أساسي لجميع اضطرابات القلق والاكتئاب والرهاب ومتلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة. مع الحرب وصفارات الإنذار ، لديك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من التوتر أكثر من الناس في بقية المجتمع الغربي "، كما قال لـ i24NEWS ، مشددًا على أن الإسرائيليين ليسوا بالضرورة قلقين أكثر من أي مكان آخر." يجب أن نتذكر أن فرنسا لطالما اعتبرت أن الرقم القياسي العالمي لوصفات مزيلات القلق لكل فرد ".

القلق مقابل الاكتئاب:

عندما تظهر الاضطرابات النفسية ، يصعب أحيانًا التمييز بين نوبات الهلع والقلق والاكتئاب ، والتي يمكن أن تحدث جميعها في نفس الوقت وتظهر أعراضًا متشابهة.

أوضحت كارين ليبوفيتشي أن "نوبة القلق هي نوبة شديدة من الخوف أو الانزعاج تحدث عادة فجأة وتصل إلى ذروتها في غضون دقائق. وغالبًا ما تكون مؤقتة ومتقطعة وعادة ما تحدث نتيجة لحدث أو موقف أو فكرة تسببها". أخصائية نفسية في تل أبيب.

القلق هو حالة من القلق المستمر والمفرط الذي يمكن أن يتعارض مع الحياة اليومية. غالبًا ما يتم الشعور بها بشكل مستمر أو لفترات أطول أو أقصر. وقالت لـ i24NEWS إنه يتسم بالقلق المستمر الذي يصعب السيطرة عليه ، والتوتر ، والإثارة ، والتخوف.

أخيرًا، الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتسم بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة وانخفاض الطاقة. غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من الشعور بالفراغ العاطفي والتعب ومشاكل التركيز وفقدان الشهية ومشاكل النوم وتدني احترام الذات ".

واقترح ليبوفيتشي "من المستحسن استشارة أخصائي الصحة العقلية أولاً من أجل الحصول على تشخيص دقيق".

وتابعت قائلة: "إن فهم ما يولد هذا القلق من خلال العلاج النفسي ، والتعرف على أسباب نوبة القلق أو ما يؤدي إلى الاكتئاب ، يساعد على فهمها ومعالجتها بشكل أفضل".

"تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء ، سواء كانت التنفس أو العضلات ، على تقليل الأعراض. يعتبر النشاط البدني المنتظم أفضل مضاد طبيعي للاكتئاب. كما أن لحظات المتعة والاسترخاء في الحياة اليومية سيكون لها تأثير إيجابي على الحالة العقلية للشخص ".

الخروج من دوامة المخدرات:

لم ينجح أي علاج سحري حتى الآن في وقف ارتفاع مستخدمي مضادات الاكتئاب ومزيل القلق.

على العكس من ذلك ، فإن قلة الأخصائيين النفسيين وغلاء المعيشة في إسرائيل يؤيدان استهلاك هذه الأدوية ، والتي غالبًا ما تكون الملاذ الوحيد الميسور التكلفة للمرضى عندما يكون العلاج البديل باهظ التكلفة.

قال لارار: "هناك انكماش خاص ، لكن إفقار السكان في إسرائيل يعني أن الوصول إلى الرعاية أصبح معقدًا للغاية والقطاع العام ضعيف للغاية" ، مضيفًا أن أحد الحلول سيكون دعم قطاع الصحة.

وفقًا لكوهين ، "ستستغرق الحلول وقتًا حتى تكون فعالة. فهي لا تعتمد فقط على مهنة الطب ، بل يجب أن تأتي من الوعي بسياسات مكافحة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتقليل عدم المساواة".

سيحتاج أكثر من مليون إسرائيلي إلى متابعة نفسية منتظمة بعد كوفيد ، وفقًا لبيانات من السلطات الصحية. تقدم جمعية عيران ، التي تأسست عام 1971 ، دعمًا معنويًا مجانيًا على مدار الساعة ، عبر المكالمات والإنترنت.