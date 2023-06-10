إسرائيل تسجل رقماً قياسياً: مقتل 100 عربي إسرائيلي خلال سنة 2023

وقُتل الشاب طعنا قرب مدينة "أوفاكيم" إثر مشاجرة مع عمال أجانب يعتقد أنها مرتبطة بمحاولة سرقة معدات زراعية. واثنان من المشتبه بهم رهن الاعتقال حاليا.

وصلت موجة العنف المتصاعدة في إسرائيل إلى عتبة قاتمة صباح السبت بمقتل فتى عربي يبلغ من العمر 21 عامًا بشكل مأساوي، ليرتفع عدد أفراد المجتمع العربي الذين قتلوا هذا العام إلى 100.

وقُتل الشاب طعنا قرب مدينة "أوفاكيم" إثر مشاجرة مع عمال أجانب يعتقد أنها مرتبطة بمحاولة سرقة معدات زراعية. واثنان من المشتبه بهم رهن الاعتقال حاليا.

وتأتي الوفاة بعد وقت قصير من مقتل شابة تبلغ من العمر 18 عامًا في شمال البلاد، وإطلاق نار في مدينة يافا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، في أحد أسوأ أعمال العنف في الآونة الأخيرة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 11 مشتبهاً بهم على صلة بإطلاق النار. وتظاهر المجتمع العربي الغاضب أمس الجمعة للمطالبة باتخاذ إجراءات من جانب السلطات.

كما تم الإبلاغ عن مقتل ساريت شكور، الشابة التي توفيت أمس الجمعة، باعتباره عملاً من أعمال العنف. سبق أن تلقت تهديدات وقدمت شكوى ضد شقيقها في عام 2021. وأصيبت برصاصة في الجزء العلوي من جسدها أثناء جلوسها في سيارتها خارج مسقط رأسها، على يد شخص فر.

وتحمل الجالية العربية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولية تصعيد العنف، متهمة استمرار إهمال المنظمات الإجرامية والعنف بشكل عام.

ردا على ذلك ، قامت الشرطة بعدة اعتقالات تتعلق بإطلاق النار في يافا وأعلنت لجنة المراقبة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل إضرابًا عامًا في المجتمع العربي.

وفقًا لمبادرات أبراهام، وهي مجموعة مراقبة مناهضة للعنف، فقد قُتل ما لا يقل عن 100 من عرب إسرائيل في ظروف عنيفة منذ بداية العام، وهي قفزة كبيرة من 35 عملية قتل في هذه المرحلة في عام 2022.