تركيا : مقتل 5 أشخاص إثر انفجار مصنع صواريخ في أنقرة

وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.

أفادت وسائل إعلام تركية، عن وقوع انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية أن 5 أشخاص قتلوا في الانفجار.

وكشفت وكالة "إخلاص" التركية، عن وقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.

وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.

وفي وقت لاحق، كشف محافظ أنقرة عن أن الانفجار في مصنع الصواريخ ناتج عن تفاعل كيميائي وفق التقييمات الأولية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل التحقيقات حول ما إذا كان هناك عمل تخريبي.