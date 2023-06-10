من هي الدول التي عرضت استقبال الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟

وقال الدليمي بعد مرور على الواقعة ب20 سنة، إن "الأميركيين لفتوا إلى إمكانيتهم أن يوصلوه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل أن يقنعه"

قبل إعدامه، عُرض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن يختار بين 3 دول عربية للتوجه والخروج إليها، حسب ما كشف محاميه خليل الدليمي.

وكشف محامي صدام حسين، حول الأيام الأخيرة، في حوار له عبر قناة "العربية"، أن "البنتاغون طلب أن يكتب صدام حسين بخط يده رسالة وأن يقرأها الدليمي بالإعلام يطلب فيها من قوات المقاومة التوقف عن القتال"، مضيفا أنه "في مقابل أن يخرج إلى أحد 3 عواصم عربية تم اختيارها واتفقوا معها، وهي الأردن ومصر وقطر".

وأكد خليل الدليمي: "وكان ممكن أن أكون معه أنا إذا أقنعته، وأخرج أنا وعائلتي وجيب متصل بالخزينة العراقية مثل ما حكوا وما عندي مشكلة وأي واحد يريده الرئيس يخرج معه ولكن يعتزل العمل السياسي والإعلامي بشكل نهائي".

وأوضح المحامي، أن "العرض المادي كان لي وللرئيس ولمن اختار الرئيس أن يخرج معه"، مؤكدا أن "الأميركيين عرضوا كذلك في حال اقتنع الرئيس يمكنه أن يختار أي شخص آخر للعمل السياسي"،

وقال الدليمي بعد مرور على الواقعة ب20 سنة، إن "الأميركيين لفتوا إلى إمكانيتهم أن يوصلوه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية مقابل أن يقنعه"، فيما أجابهم الدليمي أنه "سينقل هذا الطلب للرئيس ويبقى له الخيار".

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش قد أعلن في 20 مارس/آذار 2003، عن انطلاق “عملية حرية العراق”، حيث انتشر إثرها نحو 150 ألف جندي أميركي، و40 ألف جندي بريطاني على الأراضي العراقية، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها يوما.