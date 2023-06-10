برلماني إيراني يكشف عن مفاوضات سرية مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي

وتابع مجتبى توانغر، أن واشنطن "تسعى إلى الحصول على تنازلات نووية من إيران مقابل الإفراج عن أرصدة مجمدة، لكن هذا يتعارض مع القانون والمصالح الإيرانية".

أكد البرلماني الإيراني مجتبى توانغر، اليوم السبت، في تقريدة له على تويتر، أن "إيران تجري مفاوضات سرية مباشرة مع الولايات المتحدة في نيويورك حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

وقال البرلماني الإيراني، إن "الإدارة الأميركية تسعى إلى جر بلاده إلى مفاوضات مباشرة رسمية"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من إجراء مفاوضات في نيويورك، لكن لا اتفاق قريباً بسبب التعنت الأميركي"وتابع مجتبى توانغر، أن واشنطن "تسعى إلى الحصول على تنازلات نووية من إيران مقابل الإفراج عن أرصدة مجمدة، لكن هذا يتعارض مع القانون والمصالح الإيرانية".

وأردف المسؤول نفسه أن "الإدارة الأميركية ليست جادة في مجال صفقة تبادل السجناء بربطها بتخصيب اليورانيوم"، معتبرا أن الهدف من إثارة موضوع الاتفاق المؤقت أخيرا هو "إرباك السوق" الإيراني.

من جهتها، ذكرت وكالة "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، أن الهدف من إثارة موضوع الاتفاق المؤقت هو رفع الآمال وسقف التوقعات في الأسواق الإيرانية أولا، ثم إرباك هذه الأسواق وزعزعتها بعد نشر تقارير وتصريحات تنفي وجود هذا الاتفاق.