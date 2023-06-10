وقال الشيخ حمدان، "وفقا لآخر مؤشر إيكونوميست، حققت دبي المركز الثالث بين 10 مدن عالمية بارزة، مما يعكس أدائها على مدى السنوات الثلاث الماضية".

أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكس الجمعة، أن دبي احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في تقرير الأداء الاقتصادي العالمي الصادر عن مجلة الإيكونوميست.

وقال الشيخ حمدان، "وفقا لآخر مؤشر إيكونوميست، حققت دبي المركز الثالث بين 10 مدن عالمية بارزة، مما يعكس أدائها على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف الشيخ حمدان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يمكن أن يُعزى هذا الإنجاز العظيم إلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأهداف الطموحة التي حددتها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي دعمت دبي في هدفها لتصبح واحدة من الاقتصادات الحضرية الرائدة في العالم".

وأردف الشيخ حمدان "نشكر جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك شركاء القطاع الخاص، الذين اجتمعوا كفريق واحد لرفع مكانة دبي العالمية في مختلف القطاعات".

ووفقًا لمؤشر الأداء الاقتصادي، تفوقت دبي على مدن مثل نيويورك ولندن وطوكيو.

ويعتمد المؤشر على التغيرات في أربعة مؤشرات رئيسية: السكان والنمو الاقتصادي والوظائف الشاغرة وأسعار الشقق في السنوات الثلاث الماضية.

وشهدت دبي نمواً في عدد سكانها بنسبة 5.8٪ بين عامي 2019 و 2022 ، بينما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 11.9٪ خلال نفس الفترة.

قالت الإيكونوميست إن دبي استفادت خلال جائحة كوفيد -19 من خلال جذب المستثمرين ورؤوس الأموال من الدول التي فرضت بروتوكولات صارمة على حركة السكان خلال فترة الحظر.

وأضاف التقرير أن عددًا كبيرًا من المستثمرين والباحثين عن عمل يختارون دبي نظرًا لمجموعتها الواسعة من المزايا ، بما في ذلك الطقس الدافئ على مدار العام ، واللوائح الخفيفة للأشخاص الذين ينزعجون من الروتين الغربي والضرائب المنخفضة نسبيًا.