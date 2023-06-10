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العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل: نتنياهو يخطط للسماح بتدخل الشاباك

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع الكتل في الكنيست والبرلمان الإسرائيلي في القدس في 20 فبراير 2023
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماع الكتل في الكنيست والبرلمان الإسرائيلي في القدس في 20 فبراير 2023

يخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتماد على قسم معين من قانون الشاباك يسمح له بالتدخل في الجريمة في المجتمع العربي

قبل المناقشة التي ستجرى مع كبار مسؤولي الشاباك وكبار المسؤولين في وزارة العدل، يخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعتماد على قسم معين من قانون الشاباك يسمح له بالتدخل في الجريمة في المجتمع العربي بحسب ما نشر موقع القناة 13 اليوم(السبت) من كبار المسؤولين القانونيين.

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إن بند 7 (ب) من قانون الشاباك ، والذي يسمح للمنظمة بالتدخل "لمصالح الدولة الأساسية للأمن القومي للبلاد" حتى لو لم يتم تضمينها في المجالات التي يتخصص بها الشاباك. ويشار الى أنه تم استخدام إجراءات الشاباك خلال فترة كورونا بطريقة مماثلة.

من المتوقع أن تجري المناقشة في بداية الأسبوع وستشمل رئيس "الشاباك رونين بار" وكبار المسؤولين في وزارة العدل. تعتقد وزارة العدل أن هناك مشكلة كبيرة في توسيع قانون "الشاباك". 

وذكرت المصادر نفسها أن الشاباك يعارض أيضًا توسيع القانون ليعمل ضد الجريمة في المجتمع العربي لعدة أسباب - أولاً ، قد تكشف الخطوة عن الإجراءات والوسائل المتبعة للتعامل مع القضايا الأمنية، وثانيًا بسبب تدخل الشاباك في الأمر سيأتي بالضرورة على حساب الموارد لمحاربة العمليات العدائية وبقية مهام الشاباك.

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 ارتفعت نسبة القتل في المحتمع العربي بشكل هستيري مٌقارنة مع عددها بنفس الوقت من العام الماضي. حيث ازدادت  الحصيلة على الأقل الضّعف.

عام 2022 انتهى بتسجيل جرائم أودت بحياة 109 أشخاص بينهم نساء وأطفال، بينما هذا العام بلغ العدد قبل انتهاء النّصف الاول من السّنة 100 قتيل.

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