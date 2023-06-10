احتجاجات في إسرائيل على خطة "إصلاح القضاء" للأسبوع الـ23 على التوالي

رفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "بيبي عدو الديموقراطية" و"وزير الجريمة"

تظاهر حشد من الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب للأسبوع الـ23 على التوالي احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي.

ويتظاهر إسرائيليون أسبوعياً منذ يناير للتنديد بخطة الإصلاح وبحكومة نتنياهو المتهم بالفساد في سلسلة من القضايا. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في 27 مارس "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية.

وتريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.

هذا، ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر بكثير.

ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

نظمت المظاهرة المركزية في مدينة تل أبيب وشارك فيها عشرات الآلاف بينما نظمت تظاهرات أخرى في مدن مركزية بمشاركة سياسيين وأعضاء كنيست وشخصيات اجتماعية مؤثرة من بينهم رئيس الحكومة السابق إيهود باراك والذي القى خطابًا في مدينة حيفا.