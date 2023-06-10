مقاتلو الجيش الإسرائيلي يحبطون عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية تقدّر بملايين

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي عمليات تهريب مخدرات على الحدود المصرية ، تقدر قيمتها بنحو خمسة ملايين شيكل ، واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي عمليات تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء يوآف على الحدود المصرية ، بقيمة تقدر بنحو خمسة ملايين شيكل \، واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم. تم نقل المخدرات المصادرة لمزيد من التحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية.

تم نقل جنود الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وبدأوا في مطاردة المشتبه بهم في محاولة التهريب. واعتقلت القوات اثنين من المشتبه بهم. خلال المطاردة، عثرت القوات على أكياس تحتوي على مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الماريجوانا وصادرتها ، وتزن 21 كيلوغراماً ، بقيمة تقديرية بنحو 2.35 مليون شيكل ومواد يشتبه في أنها من نوع الحشيش تزن 26 كيلوغراما بقيمة 2.35 مليون شيكل.

خلال عام 2023 ، تم حتى الآن إحباط حوالي 30 عملية تهريب مخدرات من الحدود المصرية بقيمة حوالي نصف مليار شيكل.