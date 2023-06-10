تم الكشف عن شبكة تهريب الكوكايين في إسرائيل

تم تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية في عبوات حجمها نحو 140 لترا. وبلغت القيمة للزجاجات عشرات الملايين من الشواقل.

بعد تحقيق سري ودولي ، كشفت شرطة إسرائيل النقاب عن شبكة تهريب مخدرات من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل ، بقيمة عشرات الملايين من الشواقل. تم اعتقال عدد من المشتبه بهم من سكان المثلث.

Police Spokesperson

اعتقل عدد من سكان مدينة الطيرة المشتبه بهم اليوم (السبت) للاشتباه في ضلوعهم في شبكة ضخمة لتهريب الكوكايين إلى إسرائيل. تمت الاعتقالات بعد أن كشفت وحدة الشرطة المركزية بالمنطقة الوسطى عن شبكة دولية لتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل.

في الأشهر الأخيرة ، أجرت الشرطة تحقيقا سريا ، بما في ذلك خارج إسرائيل، كشف في نهاية المطاف عن شبكة التهريب الكبيرة. وبحسب الاشتباه ، تم تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية في عبوات حجمها نحو 140 لترا. وبلغت القيمة التراكمية للزجاجات عشرات الملايين من الشواقل.