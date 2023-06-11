نائب أردني يشيد بمنفذ عملية قتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود المصرية

وصل وفد مصري عقب عملية القتل إلى إسرائيل في إطار تحقيق مشترك. وقال مصدر إسرائيلي إن منفذ العملية لم يكن مرتبطا بأي جماعات إسلامية ولكن يبدو أنه أصبح متطرفًا.

طلب عضو في البرلمان الأردني تلاوة الفاتحة في البرلمان العربي بالقاهرة يوم السبت على روح شرطي الحدود المصري محمد صلاح الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود مع سيناء الأسبوع الماضي.

وجاء في موقع نبض أن النائب خليل عطية طالب بقراءة الفاتجة على روح الشهيد محمد صلاح تحت قبة البرلمان العربي في القاهرة".

ونقل الموقع على لسان النائب قوله " انتصاراً لأهلنا في فلسطين نحيي مصر، ونحيي شهيدها محمد صلاح، وأطالب المجلس الكريم أن نقف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين استشهدوا من أجل فلسطين وأخص بالذكر الشهيد المصري محمد صلاح".

وبعد كلمة عطية وقف أعضاء مجلس النواب العربي وهو الهيئة التمثيلية لجامعة الدول العربية وقرأوا السورة تخليدا لذكرى الشرطي المصري الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بوصفه شهيدا في حين قدمت السلطات المصرية رواية يعتريها الغموض والتعتيم حيث أفادت بأنه لاحق مهربي مخدرات.

يوم السبت الماضي، تسلل محمد صلاح البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تم تحديده على أنه شرطي مصري، من مصر إلى إسرائيل حيث قتل ثلاثة جنود إسرائيليين شبان قبل أن يُقتل بالرصاص.

وصل وفد مصري يضم جنودًا في اليوم التالي إلى إسرائيل في إطار تحقيق مشترك. وقال مصدر إسرائيلي إن منفذ العملية لم يكن مرتبطا بأي جماعات إسلامية ولكن يبدو أنه أصبح متطرفًا.

في حين أن الحدود بين البلدين هادئة بشكل عام، إلا أنها لا تزال مسرحًا لمحاولات منتظمة لتهريب المخدرات، والتي أدت في السنوات الأخيرة إلى تبادل إطلاق النار بين المهربين والجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود.