إسرائيل: قتيلان عربيان بعد المائة يضافان إلى قائمة الموت جراء الجريمة في المجتمع العربي

"كيف يمكن منح السفاح المهرج بن غفير سلطة قيادة الشرطة؟ يا له من إهمال مفزع من جانب رئيس الوزراء الذي وضع المسؤولية عن حياتنا بيد عنصري يكره العرب".

بالرغم من وقوع جريمة، هي أشبه بمجزرة زلزلت البلاد الخميس الماضي، في قرية يافة الناصرة شمالي إسرائيل حين أجهز أحد عملاء الجريمة على 5 شبان يعملون في مصلحة لغسل السيارات، أسفرت نهاية الأسبوع (ليلة السبت) عن قتيلين عربيين لتقفز قائمة الموت المجاني إلى 102.

ففي مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي (المنطقة الوسطة في إسرائيل) تعرض للقتل، ليلة السبت، واثق قشقوش، 28 عاما، طالب تمريض.

ثم أجهزت يد الجريمة على أشرف خروب، 49 عامًا، في منزله بقرية جلجوليا، حيث أصيب برصاصة من مسافة قريبة جدا كما أصيبت زوجته وأختها، بجروح متوسطة وخفيفة في الحادث.

وكان خروب قد تحدث إلى واينت قبل مقتله بشهر، على خلفية المخاوف التي يعيشها جراء التهديدات بالقتل لا سيما أن السلطات أفرجت عن ابنه الذي اعتقل للاشتباه بضلوعه بعملية قتل مهدي الحريري في شارع ستة، قبل شهر ونصف، وهو ابن رئيس تنظيم الجريمة التي يرأسها الحريري.

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي لجمعية مبادرات ابراهيم ألقى كلمة في إطار الاحتجاج الأسبوعي ضد ما يعرف بالثورة القضائية أو الإصلاح القضائي على لسان مقترحيه، ندد خلالها بتفاقم الجريمة وتقاعس الشرطة وإهمال الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال الدتور ثابت أبو راس: "الحكومة الحالية تتسبب بكارثة جراء عجزها وإهمالها وعنصريتها. لقد قُتل 100 شخص (من المواطنين العرب) منذ بداية العام. لماذا يحدث هذا؟ لأن حياة العرب لا تساوي قشرة بصلة في نظر الحكومة".

كما وجه أبو راس انتقادات لنتنياهو على خلفية تعيينه رئيس حزب عوتسما يهوديت المتطرف وزيرا للأمن القومي حيث قال: "كيف يمكن منح السفاح المهرج بن غفير سلطة قيادة الشرطة؟ يا له من إهمال مفزع من جانب رئيس الوزراء الذي وضع المسؤولية عن حياتنا بيد عنصري يكره العرب".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن "الخارجين عن القانون الذين يقودون اليوم الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي هم بمعظمهم متعاونون وعملاء للشاباك. وفي هذه الحالة فإن أيدي الشرطة مكبلة. ليس من الممكن المس بأولئك العملاء الذين ينعمون بحصانة".

وفي تطور ما زال قيد التحقيق، انتشرت في الساعات القليلة الماضية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن آلاف التغريدات التي تكشف تفاصيل ضباط شرطة إسرائيليين وتدعو لاتخاذ إجراءات ضدهم. ورجح بعض المسؤولين القريبين من التحقيق بأن الشبهات تحوم حول وقوف دولة أجنبية وراء تلك المنشورات للتحريض على تحريك الرأي العام.

وفي الأثناء، تناولت تقارير عزم رئيس حزب معسكر الدولة، عضو الكنيست بيني غانتس، زيارة مدينة قلنسوة اليوم الأحد برفقة عضو الكنيست جدعون ساعر وعضو الكنيست غادي إيزنكوت ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة.

ومن المقرر أن يقدموا بتمام الساعة 11:20 قبل الظهر، بيانا عن حالة العنف والجريمة في المجتمع العربي.