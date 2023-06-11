"الاغتيالات في الوسط العربي اتخذت شكل ضربة على مستوى الدولة. نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها- المنظمات الإجرامية".

استهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجلسة الحكومية الأحد بالتعقيب على العنف الذي ضرب المجتمع العربي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: "نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها- المنظمات الإجرامية.

سأعقد لهذا الغرض لقاء خاصا لدمج الشاباك في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصر على دخول الشاباك على الفور".

وأضاف نتنياهو "حكومتنا خصصت ميزانيات ضخمة للشرطة بغية توظيف المزيد من آلاف ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي، لكن كل هذا يتطلب وقتًا - وليس لدينا وقت. الاغتيالات في الوسط العربي اتخذت شكل ضربة على مستوى الدولة".

وتابع نتنياهو: "أذكركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريبا وجود مثل تلك المراكز من قبل. وكاستمرارية لتلك السياسة، خصصت حكومتنا ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتًا - وليس لدينا وقت. لهذا أصر على الدفع بالشاباك في الحملة على الفور.

أسمع انتقادات من جانب أولئك الذين يقولون إن "شيئا لن يتغير"، ومن أولئك الذين يقولون إن "هذه خطوة جذرية للغاية". أعتقد أن هذه هي بالضبط الخطوة الضرورية ويجب التغلب على المشاكل التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الخطوة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها عكس الاتجاه بسرعة وتقديم إجابة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يرغبون في عودة القانون والنظام إلى حياتهم.

تحدثت يوم الخميس الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، وكان في طريق عودته من المملكة العربية السعودية. ناقشنا بالتفصيل عددًا من القضايا، في مقدمتها إيران. لقد أعربت عن تقديري لوزير الخارجية على التعاون الاستخباراتي والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأريدكم أن تعرفوا - إنه ليس تصريحًا أجوف القول بأن التعاون اليوم في أعلى مستوياته على الإطلاق.

واستطرد رئيس الوزراء يقول "كررت وشددت على موقفنا الثابت بأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن توقف البرنامج النووي الإيراني وستسمح فقط لإيران بتوريد الأموال إلى المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت رعايتها في الشرق الأوسط وحول حدود إسرائيل".

من جانبه، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير في بداية جلسة مجلس الوزراء: "منذ اللحظة الأولى للمفاوضات قلت إن بطانية الشرطة قصيرة، (ما يذكر بمقولة على قد فراشك مد رجليك)، وعلينا السماح بدخول جهاز الأمن العام إلى ميدان العمل إزاء ما يحدث في الأشهر الأخيرة".

وتابع "نعم، هناك تسعة مليارات. ونعم ستكون هناك إضافات للشرطة. وأولئك الذين يواصلون انتقادي وخوض حملات ضدي لن يخرجوا بفائدة. ليس خفيا علي غرضهم من ذلك، فهم لا يريدون بن غفير.

ولكن، من أجل توفير حل فوري، أطالب بإطلاق يدي الشاباك. لا يوجد وقت، لا داعي للانتظار. في غضون بضعة أشهر، بإذن الله، سنصرف زيادة رواتب لرجال الشرطة، ونعمل على إقامة الحرس القومي، لكن مع كل ذلك ومع كل البرامج ومع كل ما نقوم به في هذا المكتب ولم يتم القيام به من قبل، يجب علينا الآن أن نأذن للشاباك بالعمل".