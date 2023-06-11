خامنئي: "الغرب لا يمكنه منع إيران من بناء أسلحة نووية إذا هي رغبت بذلك"

يأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بشأن تقدم البلاد في الجهود النووية التي حذرت إسرائيل حلفاءها الغربيين منها مرارًا وتكرارًا

قال الرئيس الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأحد إن الغرب لا يمكنه منع إيران من بناء أسلحة نووية إذا أرادت طهران ذلك.

يأتي هذا البيان وسط تصاعد التوترات بشأن تقدم البلاد في الجهود النووية التي حذرت إسرائيل حلفاءها الغربيين منها مرارًا وتكرارًا.

الحديث عن سلاح طهران النووي كذب وهُم (الغرب) يعرفون ذلك. لا نريد أسلحة نووية على أساس معتقداتنا الدينية. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله "لولا ذلك لما تمكنوا من إيقافه".

يتبع...