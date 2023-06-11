الجيش الإسرائيلي: 'مقلاع داوود' الاسم الرسمي لمنظومة الدفاع الجوية المتقدمة

قرر مدير 'حوما' في وزارة الأمن، بالتشاور مع شركة رافائيل والقوات الجوية، التخلي عن اسم التطوير "ماجيك واند" الذي رافق النظام منذ يومه الأول

أصدرت وزارة الأمن الإسرائيلية بيانا رسميا أشارت من خلاله إلى قرارها التمسك بتسمية منظومة الدفاع الجوية "مقلاع داود" بدل التسمية الأولى "العصا السحرية/الصولجان السحري" التي اتبعتها الوزارة منذ بداية العمل على التطوير المتقدم الذي أثبت مدى فاعليته ونجاحه خلال عملية "الدرع والسهم".

في أيار/مايو بدأت إسرائيل عملية عسكرية لتثبيت الردع في غزة وفق ما أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سمح للمستوى العسكري بتصفية قادة الجهاد الإسلامي عقب إطلاقه صواريخ باتجاه إسرائيل فضلا عن تورط قادته بتجنيد موالين له في الضفة الغربية وحضهم على تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وتعرضت إسرائيل في إطار تلك العملية لوابل من الصورايخ تمكنت القبة الحديدية ومقلاع داوود من التصدي للقسم الأكبر منها.

وبحسب البيان فإنه "بعد النجاح التشغيلي للمنظومة الجوية الدفاعية إبان عملية "الدرع والسهم" في غزة، فقد تبنت وزارة الأمن اسم "مقلاع داود" كاسم رسمي لنظام الدفاع الجوي المتقدم لاعتراض الصواريخ والتهديدات ذات الصبغة التقنية المتقدمة.

وقرر مدير 'حوما' بوزارة الأمن، بالتشاور مع شركة رافائيل والقوات الجوية، التخلي عن اسم التطوير "ماجيك واند" الذي رافق النظام منذ يومه الأول، واعتماد التسمية الصادرة من قبل الجيش الإسرائيلي "مقلاع داوود".

ويوضح البيان أن تطوير نظام 'مقلاع داوود' تم بالاشتراك بين مديرية 'حوما' في إطار مديرية البحث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في الجيش الإسرائيلي و MDA الأمريكية، بقيادة شركة 'Raphael'، وهو مصمم لاعتراض التهديدات المتقدمة بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات بدون طيار.