وبحسب منشوا لأحد المدارس والذي راج بكشل كبير عبر نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر أن "المؤسسة حثت معلماتها على ضرورة تنسيق الإنجاب ليكون خلال العطلة الصي

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن حالة عالية من الغضب، إثر انتشار تعليمات أصدرتها مدرسة خاصة بخصوص حمل معلماتها، الشيء الذي جعل سلطات البلاد تتدخل في الأمر

وبحسب منشور لأحد المدارس والذي راج بشكل كبير عبر نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر أن "المؤسسة حثت معلماتها على ضرورة تنسيق الإنجاب ليكون خلال العطلة الصيفية".

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أحمد المساعفة، على أنه "تتم متابعة الكتاب الصادر عن المدرسة"، معتبرا أنه "تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن".

وأضاف أحمد المساعفة، أن "فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها".

في غضون ذلك، قالت إدارة مدارس الجامعة إن التعميم لن يتم العمل به. وأكدت المدارس أنها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها.