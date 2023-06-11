الرئيس الإماراتي يبحث يبحث مع نطيره التركي تعزيز العلاقات الاستراتيجية

رحب الرئيس التركي بزيارة رئيس الإمارات، مؤكداً أن زيارته تشكل دفعاً قوياً لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى إسطنبول، أمس السبت، على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية لتركيا، من المقرر أن تشهد أيضا حضوره للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام على ملعب أتاتورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، "علاقات الصداقة ومسارات التعاون والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء عن سعادته بزيارة تركيا وتجدد اللقاء بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية ونيله ثقة شعبه، متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما رحب الرئيس التركي بزيارة رئيس الإمارات، مؤكداً أن زيارته تشكل دفعاً قوياً لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما المتبادلة.

ومن بين المسؤولين الإماراتيين الذي رافقوا الرئيس الإماراتي نائب الرئيس منصور بن زايد آل نهيان ومستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

من جهة أخرى، سيتابع إردوغان ومحمد بن زايد معا في إسطنبول المباراة النهائية للبطولة الأوروبية بين مانشستر سيتي الإنكليزي المملوك لأبوظبي وإنتر ميلان الإيطالي، حسب موقع "الحرة".