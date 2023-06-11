مسؤولون أمنيون إسرائيليون يزورون القاهرة باطار متابعة التحقيق بالهجوم الأخير على الحدود

قائد المنطقة الجنوبية برفقة ضباط آخرين يزورون القاهرة في إطار التحقيق بحادث مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على يدي شرطي مصري

زار قائد المنطقة الجنوبية الجنرال اليعزر طولدنو اليوم القاهرة مع رئيس وحدة "تيفل" العميد افي دفرين، ورئيس وحدة التشغيل في قسم الاستخبارات العقيد ج. اجتمع الثلاثة مع مسؤولين في الجيش المصري، وواصلوا مناقشتهم التحقيق في حادث تسلل الشرطي المصري الذي قتل ثلاثة جنود إسرائيليين قبل أكثر من أسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "التحقيق المشترك بدأ في يوم الحادث، عندما وصلت بعثة من المسؤولين في الجيش المصر الى مكان الحادث في إسرائيل وتواصل حتى اليوم، كلا الطرفين عبرا عن التزامهما بتحقيق معمق والتوصل الى الحقيقة".

وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قدم له واجب العزاء على مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة في الهجوم. وذكر ديوان رئيس الحكومة إن نتنياهو شكر السيسي على التزامه بإجراء تحقيق شامل ومشترك في الحادث، وإن كلا القائدين عبرا عن التزامهم بمواصلة تعزيز عملية السلام والتعاون الأمني، والذي يعتبر قيمة حيوية لكلا البلدين.