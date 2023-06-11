إسرائيل : اعتقال مجموعة مجرمين ملثمين قبل لحظات من محاولتهم تنفيذ جريمة قتل بمستشفى في الناصرة

كما أعلنت الشرطة انها ضبطت مسدسين مع المجموعة وأن السيارة التي استقلوها كانت مسروقة

ضبطت الشرطة الإسرائيلية مجموعة مجرمين مسلحين ملثمين بمنطقة مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة شمالي إسرائيل، وذلك قبل لحظات من محاولتهم ارتكاب جريمة قتل، وتلقى عناصر من شرطة منطقة الشمال خلال نشاط عملياتي تبليغا عن مركبة مشبوهة متوقفة في ساحة الانتظار في المستشفى، وعندما وصلوا الى هناك وجدوا ثلاثة ملثمين. وـأفرغ عناصر الشرطة السيارة وهم يوجهون أسلحتهم وقاموا باعتقال الثلاثة وهم بالسيارة.

وضبطت مع الثلاثة المشتبهين مسدسين محملين بالرصاص، وبحسب الشبهات خطط الثلاثة لتنفيذ جريمة إطلاق النار في منطقة المستشفى، وهو حدث كان يمكنه أن يتحول الى حمام دم في حال تم استهداف الأبرياء. واكتشف المحققون أن السيارة التي استخدمتها المجموعة الاجرامية، هي سيارة مسروقة مع لوحة تعريفية سرقت من سيارة أخرى. وضبط في السيارة مفك براغي لتغيير اللوحات بسرعة وخزان وقود على ما يبدو كان سيستخدم لإحراق السيارة بعد جريمة القتل والفرار.

قائد لواء الشمال في الشرطة المفوض شوقي تحاوكا قال :"نرى مجددا أن الحرب ضد المنظمات الإجرامية لا تعرف الحدود، فلولا النشاط الشجاع لرجال الشرطة، فقد نجد أنفسنا الآن في موقف مختلف تماما. نهاية الحدث، والذي يشمل خسائر في الأرواح بل وحتى إيذاء مواطنين غير متورطين بمنطقة المستشفى. نحن نعمل استخباراتيا ونستخدم كافة قواتنا في المنطقة لمنع مواصلة القتل والعنف وسحق المنظمات الإجرامية".