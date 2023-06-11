يُعرف هذا الطريق الذي يمتد من الناصرة في الشمال إلى بئر السبع جنوباً، باسم طريق البطريرك أيضًا، لأنه يحتوي على العديد من المواقع ذات الصلة التوراتية.

يبلغ طول الطريق السريع 60 في إسرائيل والضفة الغربية 235 كيلومترًا فقط، لكن قصته امتدت لآلاف السنين.

يُعرف هذا الطريق الذي يمتد من الناصرة في الشمال إلى بئر السبع جنوباً، باسم طريق البطريرك أيضًا، لأنه يحتوي على العديد من المواقع ذات الصلة مع الكتااب المقدس.

وتحاول مجموعة من النشطاء في الوقت الحاضر الترويج لخطة تحويل هذا الطريق السريع إلى منطقة جذب سياحي على غرار "الطريق 60" الأمريكي الذي يحتوي على العديد من نقاط المشاهدة من المرتفعات.

وفي هذا السياق، قمنا بجولة في الجزء الجنوبي من الطريق السريع مع الناشط والمتحدث باسم المجتمع اليهودي في الخليل، والذي يشارك بفاعلية في هذا المشروع، يشاي فلايشر، والذي تحدث لنا في المحطة الأولى تل بئر السبع ، موقع أثري قديم.

i24NEWS/ Daniel Bock

وقال يشاي فلايشر، "نرى هنا اندماج القديم، الذي خلفنا مباشرة، تل بئر السبع والمدينة الجديدة. يرى الناس أنه معجزة، أن هناك 4000 مدينة قديمة ومدينة جديدة. وأتمنى أن يسافر الناس في المستقبل على طول هذا الطريق ويقولون "نحن ماضون في الطريق السريع"

كما يعد "طريق الكتاب المقدس" أيضًا موضوعًا لفيلم وثائقي جديد أنتجته شبكة TBN والذي يتابع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أثناء سفره على الطريق السريع 60 مع السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

ويخبرنا فلايشر عن لقائه الشخصي بهم: "لقد تجولوا في جميع أنحاء البلاد وتوقفوا في كل موقع، سواء كان موقعًا يهوديًا أو مسيحيًا".

محطتنا التالية هي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، التي كانت مصدر اشتباكات بين المسلمين واليهود على مدى أجيال. ويحاول فلايشر تغيير المنظور على هذا الطريق، الذي يعتبره البعض "الطريق السريع إلى الجحيم". يأمل فلايشر في إيجاد طريق بين الجانبين.

i24NEWS/ Daniel Bock

"الطريق 60 هو وسيلة للالتفاف حول المشكلة السياسية. نحن نتحدث عن التعليم، نحن نتحدث عن تراث معظم العالم. فما نقوله ، دعونا نضع السياسة جانبًا. فلنتحدث عن إبراهيم ، مثل اتفاقيات إبراهيم. "طريق الكتاب المقدس" يعني تجاوز التوتر والسياسة، بالإضافة إلى كسب المال، وأن يكون موقعًا سياحيًا يستفيد منه كل شخص على طول الطريق ".

نختتم جولتنا في "وادي البركة" في الضفة الغربية والتي توفر رؤية جيدة للطريق بالإضافة إلى المزيد من القصص المرتبطة بكتاب التكوين وقصة رحلة يعقوب من حران إلى بئر السبع.

مع وجود بومبيو وفريدمان إلى جانبه ، يأمل فلايشر في جعل الطريق السريع 60 طريقًا لا بد منه في الأراضي المقدسة، على الرغم من المطبات في الطريق.