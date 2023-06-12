ضابط احتياط إسرائيلي: "بحال وقوع حرب فإن قوات يونيفيل ستتحول إلى دروع بشرية، هم لا يجرؤون على الاقتراب من حزب الله"

أجرت قناة I24NEWS باللغة العربية تغطية خاصة حول آخر التطورات الأمنية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية التي شهدت تصعيدا خطيرا سلط الضوء على دور قوات اليونيفيل في تلك البقعة الساخنة. وأكدت ضابطة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ساريت زهافي في حديث مع القناة أن قوات حفظ السلام - يونيفيل في جنوب لبنان ستتحول إلى دروع بشرية في حال وقوع حرب، حيث أنهم لا يجرؤون على الاقتراب من قوات حزب الله، وأن هناك أكثر من 20 منطقة في جنوب لبنان لا تستطيع قوات اليونيفيل الاقتراب منها".

استضافت التغطية الخاصة الدكتور جاك نيريا ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومسؤول عن ملف لبنان وقد أشار الى أنه في حال وقوع حرب مع حزب الله سيتم إطلاق نحو 2000 صاروخ يوميا على الأقل تجاه إسرائيل، وخلال تطرقه الى خطط حزب الله قال: "تصريحات حزب الله باتت جدية أكثر، واذا نظرنا الى أرض الواقع نرى أن هناك مخططات لبرنامج مقاومة ضد إسرائيل مثلا، ونعرف أنه يوجد لحزب الله خطة للاستيلاء على جزء من الجليل الأعلى من جهة كريات شمونا حتى نهاريا، وبحسب خطتهم التي سمعنا عنها عام 2011، تقوم خمسة ألوية من وحدة النخبة الرضوان بالدخول الى ثلاثة محاور ... أرى ان هذه الالوية ستعبر الحدود خلال اجتياح محتمل لحزب الله".

د.جاك نيريا أكد على أن "ايران تحاول أن تنسق فيما بين الجبهات (ايران، سوريا، لبنان، الضفة، غزة وحتى من اليمن)، إيران تبذل جهدا لمحاصرة إسرائيل" لكن من جانب آخر قال نيريا إن "إسرائيل ستعمل على مفاجأة حزب الله وستوجه ضربة للحزب في الوقت الذي يناسبها، وهناك تحضيرات دفاعية وهجومية من قبل الجانبين".

وتطرق المحلل المختص إلى "تخطيط حزب الله لشن حرب تبدأ من خلال شن آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، قوات الرضوان تدخل الى الحاجز وتحاول تدميره من أربعة مواقع لخرق الخطوط الإسرائيلية وسيتم الاستيلاء على مدينة كرميئيل وكريات شمونة ونهاريا، واسرائيل في المقابل تجهز نفسها لهذا التخطيط بالذات، علما أن حزب الله يمتلك تخطيطا طويل المدى.

د.جاك نيريا أكد على أن "ايران تحاول أن تنسق الخطوط كجبهة واحدة (ايران ، سوريا ، لبنان، الضفة ، غزة وحتى اليمن)، إيران تبذل جهدا لمحاصرة إسرائيل" لكن من جانب آخر قال نيريا إن "إسرائيل ستعمل على مفاجأة حزب الله وستوجه ضربة للحزب في الوقت الذي يناسبها، وهناك تحضيرات دفاعية وهجومية من قبل الجانبين".

وشدد د. نيريا على أنه "اذا تحولت ايران الى دولة نووية لن يكون هناك أمل لإسرائيل لمحاربة حزب الله، لأن الردع المتبادل سيكون نوويا من جانب ايران، وإسرائيل لن تقبل هذا. باعتقادي أنه خلال هذه الفترة حتى تصبح ايران دولة نووية هناك وسائل على الطريق".

ضابط احتياط إسرائيلي :قوات يونيفيل ستتحول لدرع بشري في حال وقوع حرب، هي عاجزة أمام قوات حزب الله

وحول التطورات الأخيرة على الحدود علقت ساريت زهافي -ضابط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومديرة "ألما" للأبحاث: "خلال الأيام الأخيرة شهدنا العديد من الاستفزازات الكثيرة من جانب حزب الله، ردا على محاولات الجيش الإسرائيلي إنشاء جدار، وقعت خلال الأسبوع الأخير في مزارع شبعا استفزازات وصلت حد إلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي وتصاعدت حين وجه جنود من الجيش اللبناني سلاح الـ"ار بي جي" نحو الجنود الإسرائيليين".

وتعليقا على "عجز قوات حفظ السلام -يونيفيل أمام حزب الله " قالت :" حزب الله يتحرك بحرية، بينما اليونيفيل، لا من هنا على بعد 200 متر، تدرب عناصر حزب الله على خطف جنود إسرائيليين، خلال الحرب القادمة سيتحول اليونيفيل الى درع بشري، فهو لا يجرؤ على الاقتراب من عناصر حزب الله الذين يتجولون على الحدود بكل حرية". وأضافت "حين تحاول قوات يونيفيل الاقتراب، حزب الله يغلق الطريق أمامهم ويهددونهم، وفقا لأحد تقاريرنا هناك 20 منطقة في جنوب لبنان، لا يستطيع اليونيفيل الاقتراب منها".

أشارت زهافي الى أن عناصر حزب الله تدربوا خلال مناوراتهم الأخيرة على خطف جندي، وبرأيها تسليط الضوء على هذا التدريب يأتي في إطار حربهم النفسية. وذكرت أن المناورة الأخيرة قبل أسبوعين على الحدود اشتملت على استخدام ذخيرة ومركبات إيرانية "نعرف أنه يمتلك أكثر من 200 الف قذيفة وطائرات مسيرة جميعها من انتاج ايراني، وحين نتحدث عن البعد الأيديولوجي نرى هنا أعلاما لإيران وصورا لقاسم سليماني".