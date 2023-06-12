تقرير: إسرائيل ستضرب إيران "إذا بلغ تخصيب اليورانيوم 90٪"

قال خامنئي الأحد إن الغرب لا يمكنه منع إيران من بناء أسلحة نووية إذا أرادت طهران ذلك ولا حرج في الاتفاقية لكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية لصناعتنا النووية"

قال مسؤول اسرائيلي كبير يوم الاثنين إن ايران تدرك جيدا أنها إذا أقبلت على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة فستواجه ضربة إسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير التقارير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الغربية بشأن برنامج إيران النووي. وصرح المسؤول لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تدرك جيدا أن 90 في المائة من اليورانيوم المخصب - وهي الدرجة المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية - تشكل "الخط الأحمر" بالنسبة لإسرائيل.

وبحسب المسؤول، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع إيران، فمن غير المرجح أن تنجح، لأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي لا يبدي أي اهتمام بالصفقة. وفي وقت سابق يوم الأحد، قال خامنئي إن الغرب لا يمكنه منع إيران من بناء أسلحة نووية إذا أرادت طهران ذلك. ومع ذلك، أشار إلى أنه "لا حرج في الاتفاقية (مع الغرب)، ولكن لا ينبغي المساس بالبنية التحتية لصناعتنا النووية".

زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة. في بداية العام، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 في المائة، وهو مستوى قريب من عتبة صنع قنبلة، في موقع مصنع فوردو تحت الأرض.

طهران التي تنفي رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، تذرعت بـ "تقلبات غير طوعية" خلال عملية التخصيب وقدمت بيانات جديدة. واعتبرت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، "أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع تفسيرات إيران لأصل هذه الجسيمات وليس لديها أسئلة أخرى".

أصبحت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب الآن أكثر من 23 ضعف الحد المحدد في عام 2015: اعتبارًا من 13 أيار/مايو، قُدر إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بـ 10459 رطلاً، في حين نصت صفقة 2015 على أن يقف الحد الأقصى عند 447 رطلاً. كما ذكر التقرير أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من الحد المسموح به البالغ 3.67 في المائة.