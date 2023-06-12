ويهدف الحدث، إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في استخدام المياه وتقنيات تحلية المياه. ووفقًا للمنظمين، سيكون الحدث أيضًا فرصة لتعزيز العلاقات

يقام في إسرائيل الأربعاء القادم، معرض دبلوماسي حول التعاون بين إسرائيل والمغرب في مجال المياه، والذي ينظمه مركز التأثير اليهودي ومكتب الاتصال للمملكة المغربية بدولة إسرائيل.

ويهدف الحدث، إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في استخدام المياه وتقنيات تحلية المياه. ووفقًا للمنظمين، سيكون الحدث أيضًا فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الإقليمي، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وسيحضر المعرض مسؤولين في إدارة المياه بالإضافة إلى علماء المياه والبيئة. ،ستتدخل Netafim و Odis Filtering و IDE Technologies ، وهي ثلاث شركات إسرائيلية رائدة في قطاع المياه، لمشاركة نجاحاتها.

في هذا السياق، وقال عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي: "يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج حيث تواجه دول المنطقة بشكل متزايد الجفاف الشديد وندرة المياه، إلى جانب تغير المناخ العالمي. والمغرب نفسه يواجه أشد جفاف عرفه منذ أكثر من ثلاثين عامًا".

من جهته، قال روبرت سينغر من مركز التأثير اليهودي: ""إن الصالون الدبلوماسي يوضح العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والمغرب والأهمية الكبرى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. المياه قضية أساسية يمكن أن تفتح الباب أمام التعاون المتبادل، وأهمية مثل هذه الأحداث هي إظهار القوة "