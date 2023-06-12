وأضافت بأن هناك "20 منطقة في جنوب لبنان لا تستطيع قوات يونيفيل الاقتراب منها"

أجرت قناة I24NEWS باللغة العربية تغطية خاصة حول آخر التطورات الأمنية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية التي شهدت تصعيدا خطيرا سلط الضوء على دور قوات اليونيفيل في تلك البقعة الساخنة. وأكدت ضابط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ساريت زهافي في حديث مع القناة أن قوات حفظ السلام - يونيفيل في جنوب لبنان ستتحول إلى دروع بشرية في حال وقوع حرب، حيث أنهم لا يجرؤون على الاقتراب من قوات حزب الله، وأن هناك أكثر من 20 منطقة في جنوب لبنان لا تستطيع قوات اليونيفيل الاقتراب منها".

وحول التطورات الأخيرة على الحدود علقت ساريت زهافي -ضابط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومديرة "ألما" للأبحاث: "خلال الأيام الأخيرة شهدنا العديد من الاستفزازات الكثيرة من جانب حزب الله، ردا على محاولات الجيش الإسرائيلي إنشاء جدار، وقعت خلال الأسبوع الأخير في مزارع شبعا استفزازات وصلت حد إلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي وتصاعدت حين وجه جنود من الجيش اللبناني سلاح الـ"ار بي جي" نحو الجنود الإسرائيليين".

وتعليقا على "عجز قوات حفظ السلام -يونيفيل أمام حزب الله " قالت :" حزب الله يتحرك بحرية، بينما اليونيفيل، لا من هنا على بعد 200 متر، تدرب عناصر حزب الله على خطف جنود إسرائيليين، خلال الحرب القادمة سيتحول اليونيفيل الى درع بشري، فهو لا يجرؤ على الاقتراب من عناصر حزب الله الذين يتجولون على الحدود بكل حرية". وأضافت "حين تحاول قوات يونيفيل الاقتراب، حزب الله يغلق الطريق أمامهم ويهددونهم، وفقا لأحد تقاريرنا هناك 20 منطقة في جنوب لبنان، لا يستطيع اليونيفيل الاقتراب منها".

أشارت زهافي الى أن عناصر حزب الله تدربوا خلال مناوراتهم الأخيرة على خطف جندي، وبرأيها تسليط الضوء على هذا التدريب يأتي في إطار حربهم النفسية. وذكرت أن المناورة الأخيرة قبل أسبوعين على الحدود اشتملت على استخدام ذخيرة ومركبات إيرانية "نعرف أنه يمتلك أكثر من 200 الف قذيفة وطائرات مسيرة جميعها من انتاج ايراني، وحين نتحدث عن البعد الأيديولوجي نرى هنا أعلاما لإيران وصورا لقاسم سليماني".